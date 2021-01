APPEL A TEMOIGNAGES Si nous sommes à nouveau confinés et si vous aviez le pouvoir de laisser un type de magasins ouverts, lequel serait-ce ? Et pourquoi ?

Une boutique fermée à Toulouse pendant le premier confinement de 2020 — FRED SCHEIBER/SIPA

Des hospitalisations qui repartent à la hausse, des vaccins qui n’arrivent pas en nombres suffisants, un variant anglais du Covid-19 qui inquiète. Et une question : sera-t-on reconfiné ? Pour un certain nombre de professionnels de la santé, la question ne se pose pas, c’est une nécessité. Voire une urgence. Le gouvernement, lui, préfère attendre encore quelques jours, le temps d’apprécier les effets du couvre-feu généralisé à 18h. Les commerçants demandent à rester ouverts. Et nous, on attend. Et on se demande si la polémique sur les commerces essentiels refera surface.

» Mais au fait, quels sont les commerces essentiels à vos yeux ? Ceux dont vous avez du mal à vous passer ? Hormis les commerces alimentaires (préservés dans les précédents confinements) et les cafés et restaurants (qui n’ont toujours pas rouvert), si vous pouviez choisir un type de commerces qui puisse rester ouvert, lequel serait-ce ? Les librairies ? Les magasins de bricolage ? Les merceries ? Les coiffeurs ? Un autre ? Pour quelles raisons ? Si ce commerce était fermé lors des précédents confinements, comment avez-vous fait ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.