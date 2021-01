INFO « 20 MINUTES » Selon un sondage* Opinionway pour Ecophon que révèle « 20 Minutes », les nuisances sonores en classe constituent une gêne importante pour les élèves, qui ont plus de mal à se concentrer et à entendre leurs enseignants

Une cour de récréation dans un collège de Rennes. — DAMIEN MEYER / AFP

Selon un sondage * Opinionway pour Ecophon révélé par 20 Minutes, la plupart des élèves considèrent qu’il y a trop de bruit dans leur établissement (86 %).

Des nuisances sonores qui rendent plus difficiles les apprentissages et procurent parfois des maux de tête.

D’où la nécessité de repenser l’acoustique dans les établissements.

Une chaise qui tombe, le brouhaha dans la cantine, des travaux dans la rue… Voilà quelques exemples des bruits que l’on entend quotidiennement dans les collèges et lycées et qui mettent à rude épreuve les tympans. D’ailleurs, 86 % des élèves jugent leur établissement trop bruyant, selon un sondage* Opinionway pour Ecophon réalisé à l’occasion de la 18e Semaine du son et révélé par 20 Minutes.

Des nuisances qui affectent davantage les élèves et le personnel des établissements très urbains. Ainsi, la quasi-totalité (94 %) des élèves de l’agglomération parisienne jugent leur établissement trop bruyant, contre un peu moins de 8 élèves sur 10 parmi ceux qui habitent en zone rurale (78 %). « En ville, on est plus exposé à un linceul sonore, car le bruit des automobiles, des passants, des travaux y est constant », souligne Christian Hugonnet, président de la Semaine du Son et ingénieur acousticien. De plus, les établissements des zones très urbaines concentrent un plus grand nombre d’élèves.

« Le bruit engendre le bruit. On est obligé de parler plus fort pour se faire entendre »

Au Panthéon des espaces les plus bruyants figurent la cantine (89 %), les couloirs (83 %), le hall d’entrée (83 %) et le gymnase (79 %). Et les espaces réservés à l’apprentissage et à l’étude ne sont pas épargnés par les nuisances sonores, même si c’est dans une moindre mesure : 34 % des élèves s’en plaignent pour la salle de cours, 33 % pour la salle d’études et 18 % pour le CDI. Une pollution sonore qu’a bien connue ​Guillaume Bègue, enseignant en sciences économiques et sociales, dans ses trois précédents établissements : « Les salles de cours n’étaient pas bien isolées et les bruits extérieurs ou intérieurs y résonnaient », se souvient-il.

Un phénomène dû à l’architecture des établissements scolaires, selon Christian Hugonnet : « Beaucoup datent des années 1970 et ont été conçus avec des hauteurs de plafond importantes. Car dans notre pays, les architectes insistaient plus sur la qualité visuelle qu’acoustique des bâtiments. Et le bruit engendre le bruit. On est obligé de parler plus fort pour se faire entendre ».

« Cela crée un stress et une fatigue à la fin de la journée »

Ces nuisances ont des répercussions sur le travail des élèves, puisque 74 % déclarent ne pas entendre clairement la voix du professeur, et 75 % disent avoir du mal à se concentrer en cours. « Dans mes précédents établissements, je passais beaucoup de temps à faire de la gestion de classe, à reprendre les élèves pour leur demander de baisser d’un ton. Ce qui me faisait perdre du temps pendant mes cours. Les bruits parasites rendaient plus difficiles leurs apprentissages et je devais faire beaucoup d’effort pour rester concentré et pour me faire entendre. Or, ma voix, c’est mon principal instrument de travail », témoigne Guillaume Bègue. Ces bruits sont d’autant plus gênants dans le contexte actuel, car 90 % des élèves interrogés ont plus de difficultés à entendre leur professeur en raison du masque. « Il coupe les aigus et complique l’intelligibilité », insiste Christian Hugonnet.

Le bruit entraîne aussi des conséquences pour la santé, puisque 64 % des élèves déclarent avoir parfois mal à la tête à cause de la résonance dans les parties collectives. « Le fait de ne pas pouvoir déjeuner au calme ou se reposer dans la cour en toute quiétude ne rend pas les pauses très salvatrices. Et le bruit pendant 6 ou huit heures de suite crée un stress et une fatigue à la fin de la journée. Dans les cas les pires, cela peut contribuer à des arrêts maladie chez certains enseignants », indique Christian Hugonnet.

Des solutions pour changer la donne

Mais le problème n’est pas inéluctable. « Il est possible de concevoir des faux plafonds acoustiques ou d’ajouter des panneaux qui absorbent les bruits », observe Christian Hugonnet. Ces travaux d’isolation peuvent être effectués lors de la rénovation d’un établissement. Les enseignants ont aussi un rôle à jouer dans la diminution du niveau sonore « Ils peuvent faire prendre conscience à leurs élèves du niveau sonore de la classe et les inciter à parler plus doucement », ajoute Christian Hugonnet.

​Fort heureusement, les établissements plus récents semblent souvent avoir pris en compte ces enjeux. Comme peut en témoigner Guillaume Bègue, qui exerce désormais au lycée Saint-André Sainte-Marie à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) : « Je n’ai plus besoin de hausser la voix. Qu’un élève soit au premier rang ou au fond de la classe, il m’entend. Et comme la porte de ma salle reste ouverte en raison des mesures sanitaires actuelles, j’apprécie de ne plus être dérangé par les bruits provenant du couloir. Cela crée un climat vraiment plus agréable pour étudier et je peux organiser plus facilement des travaux en petits groupes avec mes élèves », insiste-t-il.