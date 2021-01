Le Mexicain Luis David Adame dans les arènes d'Arles lors d'une feria en 2018 — Boris HORVAT / AFP

La crise sanitaire va-t-elle avoir raison pour la deuxième année consécutive de la feria de Pâques à Arles ? Déjà annulée au dernier moment en 2020, cette fête populaire qui draine chaque année des milliers de passionnés ne se déroulera pas en avril comme prévu.

« La crise sanitaire que traverse le pays ne nous permet pas d’appréhender avec sérénité l’organisation de l’événement taurin et de toutes les festivités associées dans leur intégralité, comme il était prévu, du 2 au 5 avril », explique dans un communiqué la société organisatrice Ludi Arles organisation et la mairie dirigée par Patrick de Carolis.

« Nous espérons que les bars et les restaurants seront ouverts »

« En juin, il fera plus beau, plus chaud et ce sera plus agréable, a déclaré le directeur des arènes Jean-Baptiste Jalabert. Nous espérons que les bars et les restaurants seront ouverts, car c’est avant tout une fête conviviale et chaleureuse avec ses grandes tablées de paella, la musique qui résonne dans la ville. »

Traditionnellement organisée à Pâques, la feria d’Arles qui lance la saison touristique dans la ville de 52.000 habitants située entre Camargue et Provence, est fréquentée en quatre jours par 180.000 à 200.000 personnes.