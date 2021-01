Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, à Paris le 15 septembre 2020. — Francois Mori/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le président du conseil scientifique est on ne peut plus explicite sur sa position. « Il faudra probablement aller vers un confinement » dont les conditions relèvent d’une « décision politique », pour faire face aux variants du coronavirus qui « changent complètement la donne » sanitaire en France, a déclaré dimanche Jean-François Delfraissy. « Il y a urgence », a jugé le médecin sur BFM/TV : « Plus on prend une décision rapide, plus elle est efficace et peut être de durée limitée », a-t-il ajouté. Le choix du gouvernement devrait être connu dans la semaine.

Après les Premiers ministres canadien Justin Trudeau et britannique Boris Johnson, cela a été au tour d’Emmanuel Macron de recevoir un coup de fil de Joe Biden. L’appel téléphonique dimanche soir a donné lieu à une « conversation amicale et de travail », selon l’entourage du chef de l’Etat français. Durant une heure et en anglais, les deux présidents ont « constaté une grande convergence de vues » sur les grands dossiers internationaux, en particulier pour lutter contre le Covid-19 « dans le cadre de l’OMS » et sur le climat après le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris.

En l’emportant sèchement (0-5) dans le Chaudron, dimanche en Ligue 1, les Lyonnais ont vécu « une soirée presque parfaite ». Le résultat est tout simplement historique pour Lyon. Après 64 années de domination stéphanoise dans les confrontations directes entre les deux voisins ennemis, l’OL vient de prendre l’avantage (45 victoires contre 44). Présent au stade Geoffroy-Guichard dimanche soir, Jérémy Laugier revient pour vous sur ce derby qui restera dans les mémoires.