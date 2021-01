Neige en Normandie, décembre 2010. — BEAUFILS/SIPA

Attention si vous prenez votre voiture. La circulation routière était « difficile » dimanche midi dans l’agglomération de Rouen et « délicate » dans certaines zones de Normandie, en Mayenne et en Sarthe, a annoncé Bison Futé dans un communiqué.

« Dans l’attente d’un retour à la normale en début d’après-midi, les usagers sont invités à la plus grande prudence », prévient l’organisme d’information routière. L’autoroute A84 a notamment été fermée dimanche matin dans le sens Caen-Rennes, suite à un accident, au niveau de Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados). Selon Tendance Ouest, sept véhicules et dix personnes ont été impliqués dans une collision, faisant deux blessés dont un grave.

« Différer vos déplacements »

Des cumuls de neige de 1 à 3 cm d’épaisseur allant jusqu’à 5 cm par endroit étaient attendus en Normandie et Centre-Val-de-Loire, ainsi que sur les départements de Mayenne et Sarthe, dans la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche, rappelle Bison Futé. « Il est conseillé de différer vos déplacements dans la mesure du possible », rappelle l’organisme.