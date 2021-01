Emmanuel Macron lors de l'annonce du deuxième confinement, fin octobre. (archives) — Louise MERESSE/SIPA

C’est Le Journal du dimanche qui fait sa Une là-dessus : selon l’hebdomadaire, un troisième confinement contre l’épidémie de Covid-19 pourrait être décrété dès cette semaine, avec effet dès le week-end prochain. L’annonce pourrait être faite, comme on en a désormais l’habitude, par une allocution télévisée d’Emmanuel Macron. En tout cas, Le JDD affirme que la question n’est plus tellement s’il y aura un confinement, mais quand.

Le verdict sur les effets du couvre-feu à 18 heures, la dernière grande décision sanitaire prise par le gouvernement, tombera la semaine prochaine, a indiqué ce dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran. « J’attends d’abord d’être fixé sur les effets du couvre-feu. On le sera la semaine prochaine », déclare le ministre de la Santé au Parisien dimanche. « Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment. » « Et cela s’appelle le confinement », ajoute-t-il.

« Si on voit que le virus se remet à progresser fortement, on ferme. On le fera si on n’a pas le choix », poursuit Olivier Véran. « Celui qu’on a instauré en octobre a été efficace. Mais je peux vous dire qu’il n’y a pas de plan caché, ni de scénario pré-écrit ». Si jamais la décision devait être prise dès cette semaine, elle pourrait être annoncée après le conseil de défense sanitaire de mercredi. Une source gouvernementale citée par Le Journal du dimanche parle d’un reconfinement d’une durée minimum de trois semaines.

Les éventuelles modalités sont plus floues. Si on en croit le JDD: les écoles resteraient ouvertes, comme lors du deuxième confinement ; les commerces non essentiels seraient partiellement fermés mais pas totalement ; les entreprises seraient à nouveau invitées à aménager les conditions de travail, mais le télétravail ne serait pas obligatoire. Ce serait donc un confinement a priori encore un peu moins restrictif qu’à l’automne, même si les attestations de déplacement devraient faire leur retour.