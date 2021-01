Covid-19 : le vaccin contre le coronavirus, plein de puces 5G ? La folle rumeur — 20 Minutes - OMF

Le combo. La crainte des effets secondaires des vaccins + la grand-peur de la 5G et voilà une nouvelle rumeur qui se répand : le vaccin contre le Covid-19 contiendrait des nanoparticules. Et pas n’importe quelle nanoparticules, oh non. Du genre nano-puces. Des puces connectées à la 5G qui permettraient de nous tracer et ficher. Un grand complot signé Pfizer, Moderna, Biontech. Bon, trêve de fantasmes, il n’en est évidemment rien. Mais cette semaine dans OMF Oh My Fake​, Clémence va nous expliquer pourquoi la peur des vaccins est si puissante et permet de viraliser ce type de fake news. Car oui, la crainte est un effet psychologique assez naturel et s’explique d’autant plus par le contexte. Alors, prêts à remettre en cause vos certitudes et à vous plonger dans le monde des biais psychologiques et sociologiques ? C’est parti !

Soyez fort contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

