Une église (illustration). — Pixabay / Alexas_Fotos

Un curé pas très catholique. Le diocèse de Fréjus-Toulon a alerté ses fidèles sur un curé qui célèbre des funérailles depuis plusieurs semaines au crématorium de La Seyne-sur-Mer, dans le Var. Comme le relate Var-Matin, « Père Laurent » ne serait pourtant pas tout à fait catholique, en plus d’être Laurent Lenne, ancien candidat de l’émission de téléréalité Secret Story.

Il se revendique sur les réseaux sociaux comme « évêque de l’église apostolique et œcuménique », une église fondée en 1945 au Brésil et qui est en rupture avec Rome. Comme le souligne Monseigneur Rey, dans les colonnes du quotidien régional, « ces célébrations sont potentiellement trompeuses pour les personnes endeuillées. Ce qui relève de la tromperie, c’est quand certaines familles souhaitent faire appel à quelqu’un de l’Eglise et qu’elles sont redirigées vers une personne qui n’y appartient pas ».

Le diocèse espère ne pas avoir à porter plainte, tout en demandant que la situation cesse. Une lettre a d’ailleurs été envoyée au crématorium de La Seyne, ainsi qu’au président de la métropole et au maire de la Seyne. Laurent Lenne, n’a lui, pas souhaité réagir.