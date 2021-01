Un espace de tests antigéniques et PCR contre le Covid-19 à l'aéroport Paris-Orly. (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France durcit ses conditions d’entrée. A partir de dimanche à minuit, un test PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ sera exigé pour la plupart des voyageurs européens voulant entrer sur son territoire pour tenter d’endiguer la pandémie de Covid-19, a annoncé le président Emmanuel Macron au Conseil européen, a rapporté l’Elysée tard jeudi soir. Cette obligation s’appliquera « hors voyages essentiels », a précisé l’Elysée : « Les travailleurs frontaliers et le transport terrestre seront en particulier exemptés ». Lors de ce sommet en visioconférence, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a jugé que « tous les voyages non essentiels doivent être fortement déconseillés », à cause d’une « situation sanitaire très grave ».

Cette lettre pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponse. La jeune Sénégalaise étudiant à Paris, Diary Sow, dont la disparition a mis son pays en émoi, dit aller bien et avoir pris « une petite pause pour retrouver [ses] esprits », dans des échanges publiés jeudi soir par un proche. Les mots rendus publics par le ministre de l’Eau Serigne Mbaye Thiam, qui a pris l’étudiante sous son aile, sont la première manifestation de vie fiable et publique de sa part depuis sa disparition début janvier. Diary Sow, 20 ans, inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, dit avoir cherché une sorte de « répit salutaire » sans pouvoir en expliquer la raison. Elle se déclare surprise et « désolée » de l’émotion que sa disparition a causée. Les échanges publiés ne disent rien de l’endroit se trouve la jeune femme, connue au Sénégal comme l’incarnation de l’excellence et de la réussite scolaires.

La tempête Hortense s’approche des côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Météo France a placé les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour vent violent jusqu’à vendredi. La Gironde a, quant à elle, été rétrogradée en vigilance jaune. Au sud-est, la Corse est en vigilance orange pour orages dans l’après-midi et vent violent, et la corse du Sud l’est également pour vagues-submersion.