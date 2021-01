Les soldes d'hiver démarrent ce mercredi 20 janvier 2021. — SYSPEO/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les soldes d’hiver s’ouvrent ce mercredi, et pour les commerçants, la période qui arrive sera teintée d’inquiétude et de soulagement. Soulagement, parce que les boutiques échappent pour l’heure à un reconfinement. Mais inquiétude, forcément, parce que la situation épidémique reste tendue, et surtout parce qu’il faut baisser le rideau à 18 heures, pour respecter le couvre-feu national. La question est donc de savoir quel va être le comportement des consommateurs. Premiers éléments de réponse mercredi soir.

A 11 heures 59, mercredi (17 heures 59, heure de Paris) le mandat de Donald Trump va se terminer. Une minute plus tard, Joe Biden va prêter serment sur les marches du Capitole et deviendra le 46e président des Etats-Unis. Ce sera surtout une journée sous haute sécurité avec 25.000 soldats de la garde nationale déployés, deux semaines après les violences du 6 janvier. Alors que le seuil des 400.000 morts du coronavirus vient d’être dépassé outre-Atlantique, seuls les élus seront présents, et la traditionnelle parade sera cette fois virtuelle.

Peu avant la fin de son mandat, Donald Trump a gracié 73 personnes, a annoncé ce mercredi la Maison-Blanche. Au risque de déclencher une nouvelle polémique, le président américain sortant a surtout octroyé sa grâce à Steve Bannon. Son ancien conseiller, maître à penser de l’extrême droite, est mêlé à une affaire de fraude fiscale.