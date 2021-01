Une personne se fait vacciner (illustration) — Michel Spingler/AP/SIPA

La région Occitanie a lancé mardi un service de transport à la demande pour les « personnes isolées », qui n’ont pas la possibilité d’aller par leurs propres moyens se faire vacciner contre le Covid-19.

« Certains habitants ne peuvent pas se déplacer jusqu’au centre de vaccination le plus proche, confie Carole Delga (PS), la présidente de la région Occitanie. Il est pourtant essentiel que l’accès de tous soit garanti pour assurer une immunité collective et personne ne doit être laissé au bord du chemin. »

Une réservation au minimum la veille

Via son réseau de véhicules scolaires Lio, la collectivité propose aux habitants des 13 départements, éligibles à la vaccination (les personnes de plus de 75 ans pour l’instant) et ne nécessitant pas le recours à un transport médicalisé, de réserver leur trajet gratuitement, au minimum la veille de leur rendez-vous, avant 12 h.

La navette assurera à ces personnes le trajet aller et retour entre le domicile et le centre de vaccination. Attention, elles doivent impérativement avoir pris rendez-vous au préalable pour l’injection. Ce service de transport à la demande ne concerne cependant pas les liaisons à l’intérieur des agglomérations et des métropoles, qui sont assurées par les intercommunalités.

Réservation au 0.805.460.306 (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Informations ici.