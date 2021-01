Illustration de confinement dans le métro à Lyon. — C. Girardon / 20 Minutes

L’étendue du couvre-feu dans toute la France dès 18 h oblige les transports en commun de Lyon à procéder à quelques ajustements.

A partir de ce lundi, la fréquence des lignes de métro A et D, des tramways T1, T2 et T3, ainsi que quelques lignes de bus majeures sera allégée entre 19 h et 21 h pour accompagner les restrictions sanitaires. Les horaires seront consultables sur le site Internet : www.tcl.fr.

Renforcer le réseau entre 16 h et 18 h si nécessaire

Par ailleurs, le Sytral, organisme qui gère les TCL, aura une « vigilance accrue » des flux à partir de 16 h afin d’évaluer quotidiennement l’évolution de la fréquentation dans la tranche horaire 16-18 h. Et envisage de déployer, en cas de nécessité, des renforts ciblés sur les secteurs et les lignes identifiés.

L’offre en journée sera d’ailleurs maintenue à 90 %, avec des adaptations ciblées sur certaines dessertes tels que les pôles universitaires, actuellement fermés. Les Cars du Rhône et l’offre proposée sur le réseau Libellule seront maintenus à 100 %. Enfin, pas de changement non plus pour les trains Rhônexpress qui desservent l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.