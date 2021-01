Qui de Metz ou de Saint-Brieuc a la plus belle gare de France ?

Les gares de Metz (à gauche) et Saint-Brieuc (à droite) sont en lice pour le titre de plus belle gare de France. — D. Meyer et J. C. Verhaegen / AFP

Metz ou Saint-Brieuc ? C’est un duel entre l’Est et l’Ouest qui s’annonce en ce début de semaine pour désigner la ville qui a la plus belle gare de France. Le concours est organisé par la SNCF et les votes pour élire le vainqueur débuteront ce lundi matin à partir de 11 h sur la page Facebook de Gares et Connexions.

Prêts pour l'ultime face à face ?

Qui de @VilledeStBrieuc ou de @MairiedeMetz accèdera au titre de #PlusBelleGare2020 ? 🏆

Vous avez 48h pour voter pour la finale 👉 https://t.co/zzbHGaiUFn#EnVIEdeGare pic.twitter.com/J4xuW1yLtG — SNCF Gares & Connexions (@ConnectGares) January 18, 2021

Pour cette troisième édition de Battle & Gares, 32 gares étaient sur la ligne de départ. Après un parcours sans faute, les gares de Metz et de Saint-Brieuc se retrouvent donc pour la grande finale. En demi-finale, elles avaient respectivement éliminé les gares de Valenciennes et de Limoges.

La gare de Metz déjà sacrée deux fois

Tenante du titre et déjà deux fois couronnée dans ce concours, la gare de Metz s’annonce comme la grande favorite. Mais la gare de Saint-Brieuc a aussi des atouts et pourra compter sur la mobilisation des Bretons et des Bretonnes pour triompher.

Le vainqueur sera désigné mercredi en fin de matinée à l’issue des votes des internautes.