Le CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le 24 septembre 2020. — Lara Balais / AFP

A compter de ce lundi, les voyageurs arrivant en Guadeloupe devront s’isoler pendant sept jours, a annoncé la préfecture du territoire dans un communiqué. Seuls les voyageurs en provenance de Martinique ne sont pas concernés.

Les autorités veulent éviter d’introduire sur le territoire le « variant anglais » du coronavirus, « par un voyageur qui serait porteur du virus mais n’aurait pas été testé positivement avant le départ », explique la préfecture. Les voyageurs arrivant en Guadeloupe, qui doivent déjà présenter un test PCR négatif, seront « soumis à un isolement de même nature que les "cas contacts" » (sept jours) et devront réaliser un nouveau test sept jours après leur arrivée sur le territoire, précise le communiqué.

Motif impérieux

« Cette disposition s’appliquera pour les voyageurs de toutes les provenances, à l’exception de la Martinique », qui « s’engageront sur l’honneur à réaliser cet isolement à leur arrivée », ajoute le texte. Les voyageurs entre la Guadeloupe et les îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ou la Guadeloupe et la Guyane doivent aussi justifier, dans les deux sens, d’un motif impérieux pour embarquer.

La Martinique a elle aussi annoncé samedi un durcissement des conditions d'entrée sur son territoire, à compter de lundi, avec une mise à l’isolement obligatoire de sept jours pour les voyageurs de toutes provenances.