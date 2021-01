Un centre de vaccination à Lyon, le 15 janvier 2021. — KONRAD K./SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Réservée jusque-là à certains publics prioritaires dont les résidents d’Ehpad ou les soignants, la vaccination contre le Covid-19 s’élargit ce lundi aux plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite. Cela représente 5 millions de personnes supplémentaires auxquelles il faut également ajouter près de 800.000 personnes présentant des pathologies à « haut risque ». Au total, 6,4 millions de personnes, en tenant compte de l’ensemble des catégories, sont désormais appelées à se faire vacciner. Le gouvernement continue par ailleurs d’être la cible de critiques dans l’opposition et le monde médical : seules 422.127 personnes avaient en effet reçu une première injection dimanche soir.

En changeant le lieu d’atterrissage de l’avion qui transportait le principal opposant au Kremlin, les autorités russes n’ont pas voulu que la situation leur échappe. Alexeï Navalny a été interpellé dimanche à son arrivée à Moscou alors qu’il s’apprêtait à passer le contrôle des passeports. L’avion venait de se poser à l’aéroport Cheremetievo, après avoir été dérouté. Il devait à l’origine atterrir à l’aéroport Vnoukovo de Moscou, où l’attendaient des dizaines de ses partisans et des unités de la police antiémeute. La communauté internationale a demandé sa libération.

Une figure controversée du rock’n’roll est morte samedi en prison. Le producteur musical américain de légende Phil Spector, est décédé de « mort naturelle » à 81 ans, a indiqué dimanche le Département pénitentiaire de Californie. Producteur aux méthodes innovantes, aux manettes derrière des succès comme l’album Let It Be des Beatles, Phil Spector était emprisonné pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, en 2003.