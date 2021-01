ACTU Chaque dimanche soir, 20 Minutes vous livre un récap de l'actu comme on les aime

De la neige (illustration) — Shutterstock/SIPA

Ces derniers deux jours vous ont permis de vous reposer de l’actualité et de tout oublier, grâce à une vraie météo d'hiver et son manteau de neige sur tout le pays. Tant mieux ! Mais à la veille de la reprise (en télétravail), un point sur la situation s’impose.

1-Couvre-feu national sous la neige avant le début de la vaccination grand public

Au lendemain d’une première soirée sous cloche, avec un couvre-feu avancé à 18h dans tout le pays, la France se prépare à élargir ce lundi la vaccination contre le Covid-19 pour tenter de gagner une rude bataille contre le virus qui déjà fait plus de 70.000 morts, dont 196 samedi.

L’ensemble du territoire métropolitain a expérimenté samedi le couvre-feu vespéral, en vigueur jusque-là dans 25 départements, sans encombre majeur, hormis une soirée clandestine dans la banlieue de Grenoble à laquelle la police a mis fin.

Alors que les services de réanimation, qui accueillent les patients gravement atteints, ne désemplissent pas, avec 2.731 malades samedi et 188 nouvelles admissions en 24 heures, une « poussée » de l’épidémie est probable en mars, a prévenu dimanche Arnaud Fontanet, épidémiologiste membre du conseil scientifique. D'autant que des cas de variant sud-africain et britannique ont été détectés en métropole, à La Réunion et Mayotte ce week-end.

2-L’opposant Alexeï Navalny de retour en Russie en dépit des risques

L’opposant russe Alexeï Navalny doit revenir à Moscou ce dimanche après plusieurs mois de convalescence en Allemagne où il se remettait d’un empoisonnement présumé. Un retour décidé et maintenu en dépit des menaces d’arrestation quasi-immédiate brandies par la justice russe.

Depuis que le pire ennemi de Vladimir Poutine a annoncé mercredi son intention de rentrer, les services pénitentiaires russes (FSIN) ont mis en garde et assurés qu’ils seraient « obligés » d’arrêter pour avoir violé les conditions d’une peine de prison avec sursis reçu en 2014.

Alexeï Navalny, 44 ans, a balayé ces manœuvres visant, selon lui, à « l’effrayer », mais dès la fin de la journée, on apprenait que certains de ses partisans avaient été arrêtés.

3-Biden promet une série de décrets dès mercredi, Washington en état d’alerte

Joe Biden s’est engagé à signer une série de décrets dès le premier jour de sa présidence tandis que les forces de l’ordre se mobilisaient à travers les États-Unis en vue de la transition de mercredi.

Le passage de ces premières mesures par décret évitera au nouveau chef de l’Etat d’en passer par le Congrès et en particulier le Sénat, qui pourrait devoir se consacrer à la procédure de destitution de Donald Trump.

Changement climatique, pandémie, crise économique, injustices raciales et sociales aux Etats-Unis « sont autant de crises qui nécessitent une action d’urgence », a déclaré son futur chef de cabinet, Ron Klain.

4-Séisme en Indonésie : les pluies torrentielles compliquent les recherches

Les pluies torrentielles compliquent les recherches des survivants du séisme qui a fait au moins 73 morts et des milliers de sans-abri sur l’île indonésienne de Célèbes.

Des grues et des pelles mécaniques ont été déployées dans les ruines des bâtiments dévastés de Mamuju, la ville la plus touchée par le tremblement de terre de magnitude 6,2 de vendredi matin.

Il a provoqué la panique chez les habitants de l’ouest de l’île, déjà dévasté en 2018 par un très fort séisme suivi d’un tsumani dévastateur qui avait fait 4.300 morts.

On ignore combien de corps sont encore sous les décombres, ou si des survivants y sont toujours piégés.

5-Les Experts assurent aux mondiaux de hand

Ils ne partaient pas favoris. Et pourtant les Experts semblent s'être mis en ordre de marche pour ces mondiaux.

L’équipe de France a en effet livré jeudi soir un super match pour son entrée en lice dans le Mondial égyptien et s’est largement imposée (28-24) contre la Norvège, vice-championne du monde en titre, puis l'Autriche ce week-end (35-28). Ils joueront cette semaine contre la Suisse.

De quoi donner un gros shoot de confiance à ce groupe pour la suite de la compétition, à suivre avec 20 Minutes.