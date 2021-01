Covid-19 : les chiffres de la mortalité sont-ils truqués ? La réponse dans OMF Oh my fake — 20 Minutes - OMF

Les chiffres, cela semble solide. Carré, rationnel. Surtout quand ils émanent d’un organisme officiel. Et là… Stupeur. Des posts sur les réseaux sociaux affirment que selon le très sérieux Insee, il n’y a pas de surmortalité en France due au coronavirus. Ha ! Si même l’Insee le dit hein, c’est que c’est vrai.

Sauf que c’est faux. Voilà, voilà. Que ces prétendus chiffres ne viennent pas de l’Insee. Et que selon cet organisme, malheureusement, l’épidémie a bien provoqué une hausse des décès. Mais pourquoi ces posts ont-ils été aussi relayés ? C’est ce que va nous expliquer Clémence dans ce dernier numéro d’OMF Oh my fake​

