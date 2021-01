Dans les années 1800, elle tuait un enfant sur dix en France. La variole, officiellement éradiquée en 1980 à la suite d’une campagne massive de vaccination organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est l’une des illustrations des bienfaits du vaccin sur la population.

Alors que seuls 56 % des Français seraient désormais prêts à se faire vacciner contre le Covid-19 selon un sondage** publié par franceinfo, de nombreux utilisateurs de Twitter et Facebook ont partagé une photographie faisant la comparaison entre deux enfants atteints de la variole au début du XXe siècle pour vanter les bienfaits de l’acte vaccinal.

Selon cet utilisateur de Twitter, cette photographie « prise par le Dr Allan Warner à Leicester Hospital (Royaume-Uni) » montrerait, à gauche, un enfant non vacciné au visage couvert de pustules, et à droite, un enfant vacciné, épargné à l’exception de quelques petits boutons sur le front. « Photomontage » ou encore « c’est bidon », plusieurs utilisateurs ont exprimé leur scepticisme quant à l’authenticité de cette photographie.

FAKE OFF

Ce cliché est authentique. Il a été réalisé par le docteur Allan Warner, praticien au sein de l’hôpital Isolation de Leicester, au Royaume-Uni, au début du XXe siècle, comme l’a démontré un article du média de vérification Snopes, paru en 2018. Le médecin a réalisé une série de photographies ayant pour but d’observer l’évolution de la variole chez des patients infectés, certains ayant été vaccinés au préalable, et d’autres non.

Ces clichés ont été publiés dans l’Atlas of Clinical Medicine, Surgery, and Pathology en 1901. La photographie en question, celle des deux enfants côte à côte, est accompagnée de cette légende : « Montre deux enfants, tous deux âgés de 13 ans. Celui à droite a été vacciné durant l’enfance, l’autre ne l’a pas été. Ils ont tous les deux été infectés par la même source, le même jour. Notez que celui de gauche est à un stade totalement pustuleux de la maladie, tandis que celui de droite n’arbore qu’un ou deux boutons qui ont déjà séché et formé des croûtes. »

We have a lot of photographs in our collection, but this is perhaps the most iconic. Both boys were exposed to smallpox, but only the boy on the right had previously been vaccinated. The photograph, taken by a doctor working in Leicester, was first published in 1901 #PhotoMW pic.twitter.com/BrYFRLtnBG