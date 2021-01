Un piéton dans les rues de Mulhouse, le 14 janvier 2021. — AFP

Météo France a maintenu neuf départements vigilance orange neige-verglas ce vendredi. Il s’agit des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Pas de Calais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges et du Territoire de Belfort.

Selon un bulletin de Météo France publiée à 6 heures, les chutes de neige ont cessé sur les Ardennes, sur le nord lorrain et le nord alsacien. La perturbation neigeuse se décale lentement vers le sud, avec des chutes de neige encore soutenues touchant actuellement les secteurs de Bar-le-Duc, Nancy, Lunéville, Sarrebourg, Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi vers Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Saint-Louis.

Circulation difficile

Concernant la circulation, les conditions sont difficiles sur certains cols vosgiens. Elles sont souvent délicates ailleurs sur les départements en orange. En cette fin de nuit, les chutes de neige continuent le décalage vers le sud qu’elles ont amorcé ces dernières heures. Elles vont faiblir et peu à peu quitter les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et du Bas-Rhin, mais elles se maintiennent encore une grande partie de la matinée sur le département des Vosges, voire toute la matinée dans le Haut-Rhin et sur le Territoire de Belfort.

Il faudra attendre le début d’après-midi pour voir les derniers flocons quitter le sud alsacien et le Territoire de Belfort. Entre la fin de nuit et la fin de matinée, on attend encore un à quatre centimètres supplémentaires sur le département des Vosges (localement trois à six centimètres en montagne vosgienne au-dessus de 500 mètres), trois à huit centimètres supplémentaires sur le Haut-Rhin et sur le Territoire de Belfort.

Eclaircies

Plus au nord, sur les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle ainsi que sur le Bas-Rhin, les chutes de neige sont sur le point de s’arrêter (et elles sont même finies sur les secteurs les plus au nord) : on n’attend plus qu’une petite quantité de neige, le plus souvent de 0 à un centimètre, localement encore deux centimètres du côté de Nancy, Strasbourg, Sarrebourg et Saverne.

Dès la fin des chutes de neige, les températures baissent de manière nette d’où un risque de regel des routes mouillées, regel possible dès la matinée de vendredi par endroits, puis se généralisant vendredi en fin d’après-midi. Le temps restera maussade sur le Sud-Ouest avec des pluies éparses en plaine et de la neige vers 600/800 mètres sur l’ouest du Massif-central, vers 1000 mètres sur les Pyrénées. Beaucoup de nuages seront également présents sur le centre-est du pays avec quelques flocons jusqu’en plaine le matin du côté de l’Auvergne Rhône-Alpes puis la limite pluie/neige remontera en journée autour de 400 mètres d’altitude.

Dans l’après-midi, de belles éclaircies se développeront de la Bretagne et de la Normandie au Poitou. Autour de la Méditerranée, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec quelques averses sur la Côte d’Azur et la Corse et quelques flocons sur le relief de l’île de beauté. De la Basse vallée du Rhône au Roussillon, mistral et tramontane souffleront respectivement jusqu’à 90 et 110 km/h en rafales.