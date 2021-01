La neige a recouvert une Strasbourg sous couvre-feu, jeudi 14 janvier 2021 au soir. — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Météo France a maintenu neuf départements vigilance orange neige-verglas ce vendredi. Il s’agit des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Pas de Calais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges et du Territoire de Belfort. Selon un bulletin de Météo France publiée à 6 heures ce vendredi, les chutes de neige ont cessé sur les Ardennes, sur le nord lorrain et le nord alsacien. La perturbation neigeuse se décale lentement vers le sud, avec des chutes de neige encore soutenues touchant actuellement les secteurs de Bar-le-Duc, Nancy, Lunéville, Sarrebourg, Saint-Dié-des-Vosges mais aussi vers Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Saint-Louis. Pour en savoir plus c’est par ici.

C’est le rituel cruel que le pays attend désormais chaque semaine ou presque. Jean Castex est arrivé accompagné d’une armada de ministres, ce jeudi à 18 heures, pour lancer la conférence de presse du gouvernement sur les mesures de lutte contre le coronavirus. Le chef du gouvernement s’est surtout inquiété de « l’émergence de nouvelles souches plus contagieuses » du Covid-19. Car malgré la stabilité relative de l’épidémie, c’est bien la crainte de ce fameux variant britannique qui a poussé l’exécutif à « durcir » les mesures, dans une « logique de freinage préventive ». Le gouvernement a donc choisi de généraliser le couvre-feu à l’ensemble du territoire métropolitain et pour au moins quinze jours.

Pour connaître toutes les mesures pour lutter contre l’épidémie, c’est par ici et dans la vidéo ci-dessus.

Ils ont tapé la Norvège d’entrée. Après un début d’année 2021 très compliqué, l’équipe de France a pris tout le monde à contre-pied en livrant un super match pour son entrée en lice dans le Mondial Egyptien. Les Bleus se sont largement imposés (28-24) contre la Norvège, vice-championne du monde titre siouplé. De quoi donner un gros shoot de confiance à ce groupe pour la suite de la compétition. S’il avait su Aymeric Le Gall se « serait mouillé la nuque avant le match ». Notre journaliste sportif revient sur ce match de folie par ici.