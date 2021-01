La présidente de la région Pays-de-la-Loire Christelle Morançais — Jean-Francois MONIER / AFP

La présidente des Pays-de-la-Loire se montre très critique face au choix du gouvernement de généraliser le couvre-feu à 18 heures.

Christelle Morançais redoute les conséquences « terribles pour l’économie » dans sa région, plutôt épargnée par l’épidémie de coronavirus.

Elle avait déjà haussé le ton pour demander un déconfinement plus rapide dans sa région, à la suite du premier confinement. Ce jeudi soir, la présidente des Pays-de-la-Loire (LR) Christelle Morançais s’est de nouveau montrée très critique quant au choix du gouvernement d’avancer le couvre-feu sur tout le pays. « La généralisation du couvre-feu à 18 heures est une erreur, écrit-elle. Si la mesure s’entend parfaitement dans les territoires où le taux d’incidence du virus est très élevé, elle ne se justifie pas là où il est le plus faible. »

D’après les derniers chiffres communiqués par l’ARS, le taux d’incidence, en forte hausse dans la région ces derniers jours, a atteint 108,3 cas pour 100.000 habitants (il était de 187,7 mercredi en France). Christelle Morançais, qui redoute des conséquences « terribles pour l’économie », estime par ailleurs que la mesure « n’empêchera pas les regroupements dans les transports publics ou dans les commerces alimentaires ». « Chaque heure travaillée est une heure gagnée pour sauver des entreprises et des emplois », pense-t-elle.

Pas de flambée dans la région

Le son de cloche est évidemment différent à l’ARS. Interrogé par 20 Minutes, son directeur Jean-Jacques Coiplet explique : « La région est peut-être un peu plus épargnée mais rappelez-vous que par le passé, ces taux d’incidence à plus de 100 étaient horrifiants, à juste titre. Même s’il n’y a pas de flambée, le risque est toujours là, et précisément chez les personnes les plus vulnérables. »

Dans plusieurs départements, le virus semble en ce moment se répandre davantage chez les plus de 65 ans, comme en Mayenne où le taux d’incidence grimpe à 185 pour cette tranche d’âge, contre 148 pour le reste de la population. « Les chiffres semblent cependant revenir à un plateau, indique le docteur Pierre Blaise, directeur scientifique à l’ARS. Contrairement à ce que l’on craignait il y a quelques jours, il n’y a pas de réelle explosion liée aux fêtes de Noël ou du Nouvel an. »