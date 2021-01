Dans une cantine d'école dans les Alpes-Maritimes. — SYSPEO

C’était l’un des effets marquants du premier confinement : la fermeture des écoles. Le gouvernement ne veut pas en arriver là à nouveau, comme il l’a indiqué ce jeudi en présentant de nouvelles mesures pour endiguer l’épidémie de coronavirus.

« Nous sommes convaincus qu’il faut maintenir ouvertes les écoles. C’est essentiel quand on mesure les avantages et les inconvénients », a ainsi déclaré le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais si « la circulation du virus reste relativement maîtrisée », de nouvelles restrictions vont entrer en vigueur, notamment pour endiguer l’arrivée du variant britannique, qui pourrait toucher davantage les plus jeunes.

Tour de vis à la cantine

En premier lieu, la formule hybride, qui permet une alternance entre présentiel et distanciel pour les cours, est maintenue dans les lycées au-delà du 20 janvier, a dit le ministre. En ajoutant qu’une « vigilance » sera apportée aux élèves de terminale, qui doivent être prioritaires pour aller dans les classes. Pour le collège, le mode hybride sera possible au « cas par cas », pour les élèves de 4e et de 3e.

Considérées par les autorités comme le « maillon faible » de l’organisation de la journée des élèves, les cantines scolaires vont voir leurs règles renforcées. Dans le primaire notamment, il faut éviter « tout brassage entre les élèves de différentes classes », souhaite le gouvernement. Conséquence : les enfants d’une même classe devront déjeuner chaque jour de la semaine ensemble, à la même table. Les horaires de service des repas seront allongés, a aussi indiqué Jean-Michel Blanquer. Et en « dernier recours », la solution de repas à emporter pourra être envisagée. Il faut agir « au cas par cas », a encore insisté le locataire de la rue de Grenelle. Dans les collèges, si la pression est trop forte, le temps de service pourra être allongé ou des repas à emporter proposés.

Plus d’activité sportive en intérieur

Par ailleurs, les activités sportives en intérieur, scolaires et extrascolaires, ne pourront plus avoir lieu. Elles sont suspendues « pour quelques semaines probablement », selon Jean-Michel Blanquer. Les mineurs avaient repris le sport à l’extérieur fin novembre et en intérieur le 15 décembre, tout en respectant le couvre-feu fixé à 20h et exception faite des pratiques avec contact. Les cours d’EPS et périscolaires, eux, n’avaient pas été arrêtés.

Enfin, sur la question du dépistage, le gouvernement veut accélérer. Il vise 300.000 tests par semaine pour les élèves et les personnels, pour arriver à un million fin janvier. Et « chaque fois qu’il y aura trois cas [dans un établissement], une équipe de dépistage pourra venir sur place » et « tous les personnels, collégiens et lycéens se verront proposer un test dans les 48 heures ».