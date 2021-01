La campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans a démarré en France. — Loïc Venance / AFP

Principale salle de spectacles à Rennes, le Liberté va changer de public et se transformer en centre de vaccination contre le coronavirus. Dès lundi, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans résidant à Rennes ou dans sa métropole pourront s’y faire vacciner. Le centre sera opérationnel à partir de 14h lundi et fonctionnera de 8h à 19h du lundi au vendredi (ouverture à 10h le lundi).

Pour se faire vacciner, les seniors devront au préalable prendre rendez-vous sur le site Doctolib avec la possibilité de s’inscrire dès ce jeudi à partir de 14h. Un numéro de téléphone (02.23.62.10.10) va également être ouvert pour la prise de rendez-vous. Le centre fonctionnera dans un premier temps avec deux lignes de vaccination mais « la capacité pourra être étendue par la suite », précise la ville.

D’autres centres vont ouvrir dans la métropole

Pour vacciner les seniors, la municipalité lance d’ailleurs un appel aux médecins et infirmiers libéraux du territoire qui sont invités à se faire connaître s’ils souhaitent participer à la campagne.

En début de semaine prochaine, deux autres centres de vaccination ouvriront également leurs portes dans la métropole. L’un sera installé dans la salle de spectacles EMC2 à Saint-Grégoire et l’autre, géré par SOS Médecins, dans les locaux de l’association situés boulevard Eugène-Pottier dans le quartier de Cleunay à Rennes.

D’autres centres devraient également ouvrir leurs portes dans les prochains jours dans des communes de la métropole.