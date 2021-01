Neige et routes en Alsace le 14 01 2009 — G. VARELA / 20 MINUTES

Huit départements du nord-est de la France ont été placés en vigilance orange neige-verglas de mercredi soir à jeudi, a annoncé Météo France, qui prévoit un « épisode neigeux remarquable ».

Les départements concernés sont les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Jusqu’à 30 centimètres de neige sur les massifs des Vosges

« Sur ces départements, on attend sur l’épisode des cumuls de l’ordre de 7 à 15 cm, voire localement un peu plus. Autour de Strasbourg et du nord alsacien, les quantités de neige semblent plus faibles, plutôt autour de 3 à 7 cm. De telles valeurs sont devenues inhabituelles en plaine au cours des derniers hivers », note Météo-France.

Il pourra tomber jusqu’à 30 cm de neige sur les massifs des Vosges, a précisé la préfecture du Haut-Rhin. Celle-ci a mis en place une interdiction de dépasser sur toutes les routes et autoroutes du département pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, qui ne pourront pas rouler à plus de 80 km/h. Dans la Meuse, les bus scolaires ne circuleront pas jeudi.

Un « épisode hivernal non exceptionnel »

Plus au sud, la Haute-Savoie reste elle aussi classée en vigilance orange, Météo-France parlant ici d’un « épisode hivernal non exceptionnel » pour cette région, « mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles ». On attend 10 à 20 cm de neige, localement 30 cm dans ce département.

Le Nord, l’Aisne, le nord de la Haute-Saône et le Doubs sont eux placés en vigilance jaune. La neige est déjà tombée en abondance ces derniers jours en Rhône-Alpes, où 2.000 automobilistes ont été bloqués dans la nuit de mardi à mercredi sur l'A40, dans l’Ain, après un accident.