Photo d'illustration du quartier de la Villeneuve à Grenoble. — SIPA

Une crèche collective municipale est fermée depuis le 5 janvier à Grenoble. La raison est pour le moins préoccupante, puisque comme l’a révélé le média Place Gre'net, le personnel de cet établissement de petite enfance situé dans le quartier de la Villeneuve a récemment été menacé par des dealers. Une plainte a été déposée, et une enquête a bien été confiée à la Sûreté départementale du commissariat de Grenoble, a confirmé mardi le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant. « C’est quand même délirant qu’en 2021, une bande de voyous fasse fermer une crèche », peste Guy More, membre d’une association du quartier.

La mairie a trouvé la semaine passée des solutions pour que la soixantaine d’enfants habituellement accueillis dans cette crèche puisse temporairement rejoindre d’autres structures. « On ne rouvrira que lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau garanties, affirme pour France 3 Nicolas Kada, adjoint au maire de Grenoble et vice-président du centre communal d’action sociale de la Villeneuve. On attend que la police nationale fasse son travail et mette fin à ces actes. »

Certaines associations de quartier déplorent depuis plusieurs années le trafic de stupéfiants à la Villeneuve. Les forces de l’ordre cherchent désormais à identifier les dealers afin de les déloger de leur local, situé près de l’entrée de la crèche.