Vous avez déjà abandonné vos résolutions du Nouvel An ? Racontez-nous

Cette année je me promets de... — Canva/20 Minutes

Pour moi, c’était me coucher plus tôt. Vous, c’était peut-être faire plus de sport, arrêter de fumer, méditer tous les jours, enfin prendre rendez-vous chez le dentiste, lire plus, passer moins de temps sur votre téléphone, terminer l’album photo de 2015 et éventuellement se mettre à jour. Chaque année, c’est la même rengaine. On commence l'année gonflé d’objectifs plus ou moins atteignables et une semaine plus tard, il ne reste rien de nos bonnes résolutions. Moi j’ai tenu deux jours. Le temps de rentrer de vacances et de retrouver mon canapé et Netflix. Et vous ?

» Avez-vous déjà abandonné vos bonnes résolutions du 1er janvier ? Quelles étaient-elles ? Pourquoi n’avez-vous pas tenu ? Allez-vous reporter ces bonnes résolutions à l’année prochaine ? Pensez-vous sincèrement arriver un jour à les tenir ? Vous est-il déjà arrivé de tenir une bonne résolution de la nouvelle année ? Quelle était-elle ? Comment avez-vous fait ?

Vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.