Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La neige et le verglas ont occasionné, mardi à partir de la fin d’après-midi, la coupure de l’autoroute A40 dans les deux sens de circulation à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine, dans l’Ain à la limite de la Haute-Savoie. Les poids lourds sont interdits sur cette autoroute et la préfecture déconseille aux usagers d’emprunter cet itinéraire. Selon l’exploitant Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), un millier d’automobilistes ont été pris au piège. La Croix Rouge était sur place afin d’apporter des vivres aux automobilistes bloqués. On fait le point sur la situation par ici.

Donald Trump se rapproche de plus en plus de la sortie. Mais la question de la date de son départ reste la grande inconnue : le 20 janvier, date officielle de la fin de son mandat, ou avant ? Mardi, cinq élus républicains se sont déclarés en faveur de l’impeachment du président pour « incitation à l’insurrection » lors des violences du Capitole. Alors que la Chambre pourrait voter la mise en accusation de Donald Trump dès mercredi, la véritable bataille se jouera au Sénat, où les démocrates auront besoin du renfort de 17 républicains pour condamner et destituer le toujours locataire de la Maison-Blanche.

Emmanuel Macron va réunir le gouvernement ce mercredi pour esquisser la fin du quinquennat. Depuis le début du mois de janvier, le président a choisi de se mettre en avant. D’abord en affichant sa « colère » face au démarrage poussif de la stratégie de vaccination contre le coronavirus; puis en organisant à l’Elysée deux réunions successives pour coordonner les débuts de la campagne. Il compte maintenant définir encore plus précisément sa stratégie en vue de 2022. Laure Cometti vous détaille ce nouveau cap par ici.