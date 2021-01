Un zéro pointé car malade du Covid-19 ? Une étudiante en histoire a expliqué sur Twitter avoir reçu cette note à un partiel en présentiel, malgré l’envoi d’un certificat médical à son université.

C’est une réalité. Si tu as la malchance d’avoir le Covid tu te manges un 0 d’office. C’est marqué noir sur blanc :« quel que soit le justificatif ». L’heure est grave, nous avons besoin d’être entendus et soutenus. Aujourd’hui plus que jamais. #SUpartiels pic.twitter.com/AvYfIiMDg9