Une augmentation de 1,2 %, contre 0,4 % pour la moyenne nationale. Selon les dernières statistiques de l'Insee, la Gironde est le département où la population a le plus augmenté entre 2013 et 2018, ex aequo avec la Haute-Garonne et l’Hérault.

Avec 1,6 million d’habitants, la Gironde concentre plus d’un quart de la population régionale, suivie des Pyrénées-Atlantiques et de la Charente-Maritime. Même si elle a gagné près de 100.000 habitants en cinq ans, la Gironde reste toutefois, comme en 2013, le 7e département le plus peuplé de France.

257.068 habitants pour Bordeaux

La croissance se concentre surtout en périphérie des principaux pôles d’emploi et de population. Les évolutions les plus fortes se mesurent ainsi sur le bassin d’Arcachon, et dans la métropole bordelaise (Villenave-d’Ornon, Bègles, Le Haillan, Eysines). Parmi les villes les plus peuplées du département, Bordeaux compte désormais 257.068 habitants devant Mérignac (70.813 habitants) et Pessac (64.374 habitants).

Au niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine avec 5.979.778 habitants rassemble 9 % de la population française. Derrière l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, et les Hauts-de-France, elle se classe 4e région la plus peuplée de France. Entre 2013 et 2018, sa population croît en moyenne chaque année de 0,5 % : elle gagne ainsi 136.000 habitants, en dépit d’un nombre de naissances inférieur aux décès. Comprendre qu’il s’agit d’une région âgée, mais dynamique, puisque la croissance démographique est soutenue par l’excédent migratoire.