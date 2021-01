Les gendarmes ici aux abords de la rave party de Lieuron, en Ille-et-Vilaine, où 2.500 personnes ont fêté le Nouvel an. — /AP/SIPA

Deux personnes ont été placées en garde à vue et dix-sept autres interpellées ce samedi, pour s’être rassemblées là où devait se tenir une manifestation de soutien aux organisateurs de la rave party illégale organisée à Lieuron (Ille-et-Vilaine) à l’occasion du Nouvel An, a indiqué la préfecture de Bretagne.

Deux journalistes de l’AFP n’ont constaté aucun rassemblement place de la République où la manifestation devait initialement avoir lieu entre 14 heures et 16 heures. Interdite par la préfecture, celle-ci avait été annulée vendredi soir par les organisateurs face « aux menaces de sanctions pénales ».

Port d’arme et détention de stupéfiants

Selon la préfecture, « une centaine de personnes » se sont toutefois présentées sur cette place ou à ses abords. « Les forces de sûreté intérieure ont procédé à l’interpellation et la conduite au poste de 17 individus pour vérification d’identité. Sont également à signaler une personne placée en garde à vue pour port d’arme et une autre pour détention de stupéfiants », a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, une vingtaine de verbalisations ont été dressées pour participation à une manifestation interdite et rassemblement de plus de six personnes. La semaine dernière, quatre personnes ont été mises en examen dont un jeune homme de 22 ans qui a été écroué après la rave party qui avait réuni 2.400 personnes pour le réveillon, à Lieuron, commune située à une quarantaine de kilomètres au sud de Rennes.