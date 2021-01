Veganuary : Le mois vegan qui monte, qui monte

CONSOMMATION Alors que le « Dry january » fait parler de lui, une autre initiative progresse dans le monde des bonnes résolutions, et « 20 Minutes » vous en parle en vidéo

C'est quoi le Veganuary ? — 20 Minutes

Après l’opulence des fêtes de fin d’année, les bonnes résolutions sont souvent aussi nombreuses que difficiles à tenir. Si le «Dry january », le mois sans alcool, permet de se remettre des excès de Noël tout en faisant de la prévention, une autre initiative, créée en Angleterre en 2014, se développe à travers le monde : le Veganuary. Basée sur le même principe, un mois d’effort pour se refaire une santé, l’opération incite les consommateurs à se passer de tous les produits alimentaires provenant d’animaux, pour découvrir les bienfaits du veganisme.

Bon pour la santé et pour la planète, Veganuary compte un million de participants en cinq ans. Et bénéficie d’ambassadeurs prestigieux tel que Joaquin Phoenix​, l’acteur oscarisé pour son rôle dans Joker. Pour en savoir plus, 20 Minutes vous a concocté une vidéo à voir ci-dessus.