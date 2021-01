Inde, le pays qui n’aimait pas les filles, le doc en 2 minutes du samedi

Le doc en 2 minutes : Le pays qui n’aimait pas les femmes — 20 Minutes

Naître. Et mourir aussitôt, assassinée parce que du mauvais genre. Etre fille en Inde, et particulièrement dans certaines régions comme l’Etat du Rajasthan, au nord-ouest du pays, équivaut à un arrêt de mort. Des familles n’hésitent pas à recourir à l’infanticide lorsque le bébé attendu est de sexe féminin. « Nous sommes très attachés à la domination masculine. Si une fille fait des études, elle n’écoutera plus son père et sa mère, elle voudra sortir » explique ainsi un des pères rencontré par les journalistes lors de leur reportage à Jaisalmer, la « cité dorée » dans le désert de Thar. Qui ajoute : « Si on ne garde pas nos filles, c’est qu’elles coûtent beaucoup d’argent surtout pour le mariage ». Alors quand naît une deuxième fille, une troisième, la famille décide parfois de tuer l’enfant, au nom des dépenses qu’elle ne peut pas assumer.

Un documentaire glaçant à découvrir de Spicee, partenaire de 20 Minutes.

Chaque samedi, 20 Minutes et Spicee vous proposent un autre regard sur le monde avec des vidéos de deux minutes : l’épopée des Nanas Benz, le scandale des enfants Amérindiens au Canada… A retrouver sur notre site et notre page Facebook