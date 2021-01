Illustration d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin sur la base de l'Ile Longue dans la rade de Brest. — Fred Tanneau / AFP

C’est l’un des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins basés à l’Ile Longue dans la rade de Brest. Au cours des quatorze prochains mois, Le Terrible va subir des travaux d’entretiens majeurs « afin de régénérer son potentiel opérationnel », viennent d’annoncer le ministère des Armées et Naval Group. Le Terrible « vient de rejoindre le bassin 8 de la base navale de Brest pour y poursuivre son indisponibilité périodique pour entretien et réparation », indique un communiqué commun, précisant que les travaux ont débuté à l’Ile Longue par le retrait des armes et celui des éléments combustibles.

Le SNLE Le Terrible vient de rejoindre le bassin 8 de la base navale de Brest pour le début de son Indisponibilité périodique pour entretien et réparations (Iper). ⚓️@premar_ceclant @MarineNationale #SSF pic.twitter.com/wn3XZydqiw — Naval Group (@navalgroup) January 7, 2021

Les principaux travaux à venir concernent notamment l’entretien de la coque et des structures, l’énergie et la propulsion, les servitudes liées à la vie à bord, la détection et la lutte contre les menaces ou encore le système d’armes de dissuasion.

Des travaux pour améliorer sa conduite et ses performances

En outre, 300 modifications sur les différentes installations seront réalisées « afin d’améliorer la conduite et les performances du sous-marin », précise le communiqué, qui ajoute que ces travaux dureront environ 14 mois avant le retour du sous-marin nucléaire dans sa base ultra-secrète.

Naval Group est le maître d’œuvre de ce grand carénage, tandis que la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Service de soutien de la flotte (SSF), responsable du maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale.