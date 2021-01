Tout comme les 2 Alpes, la station de Tignes a connu une courte réouverture avant le reconfinement, du 17 au 29 octobre. — Andy Parant

Les annonces de Jean Castex jeudi, avec un statu quo concernant la fermeture des remontées mécaniques, a minima jusqu’au 20 janvier, ne sont pas de nature à rassurer les stations de ski françaises. Invité sur BFM Business ce vendredi, Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, prévient même : l’ouverture des remontées mécaniques en février est « une question de vie ou de mort pour un certain nombre d’acteurs ».

« Si on n’ouvre pas en février, il faut regarder la réalité en face, la saison est terminée, des stations vont avoir de vrais problèmes d’existence », a ajouté le patron de cette entreprise exploitant dix domaines skiables. « Il faut de la visibilité pour que les gens puissent réserver suffisamment à l’avance », précise Dominique Marcel, rappelant que les vacances de février représentent « 40 % voire davantage du chiffre d’affaires ». D’après lui, les réservations « déjà faibles », diminuent, et à « l’anxiété » s’ajoute une forme d’incompréhension.

« On est dans des espaces ouverts, sans restaurants ni discothèques », rappelle-t-il, en pointant les risques de contamination de Covid-19 dans « les centres commerciaux et le métro », toujours ouverts en France. Déjà privés de remontées mécaniques à Noël, soit une perte de chiffre d’affaires estimée pour l’ensemble de la filière à 1,5 milliard d’euros, les professionnels de la montagne croisent les doigts pour « une décision rapide » et favorable, à l’occasion du point sur la situation évoqué par le Premier ministre pour le 20 janvier.