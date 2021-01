Une manifestation à Paris pour baisser les taxes sur les protections hygiéniques (illustration). — SEVGI/SIPA

La guerre est loin d’être gagnée sur le front de la lutte contre la précarité menstruelle. Malgré des avancées significatives sur la question, la situation est peut-être même pire qu’avant en raison d’une augmentation de la pauvreté étroitement liée à l'épidémie de coronavirus. Du coup, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, à l’image de cette collecte organisée par une danseuse originaire de Roubaix.

Hajar Sarah Bouchrita, plus connue dans le milieu du hip-hop sous le nom Sarah Bidaw, a proposé de donner un cours de danse en ligne dont tous les bénéfices seront reversés à l’association Règles élémentaires. Ce cours de house dance d’une heure sera dispensé le 16 janvier. Le prix est libre à partir d’un euro et il est ouvert à toutes et à tous dans la limite de 1.000 paricipants sur inscription.

En France, les protections périodiques sont toujours assujetties à une TVA de 5,5 %. Au Royaume-Uni, la «taxe tampons» a été abolie dans la foulée de l’entrée en vigueur du Brexit, il y a une semaine.