VACCIN Face à une campagne de vaccination très timide, des maires veulent être des acteurs de premier plan et accélérer le processus au plus près du terrain

Le vaccin contre le covid-19 — Jacques Witt/SIPA

A Paris, Neuilly (Hauts-de-Seine) et Saint-Leu-la-Forêt (Val-d’Oise), les maires s’organisent en attendant le feu vert de l’Etat.

« On attend une position de Jean Castex jeudi pour qu’il mette dans la boucle les acteurs locaux. Il faut que l’État prenne ses responsabilités sur l’amont et on prendra le relais sur l’aval », explique à 20 Minutes, Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine.

La campagne de vaccination à la peine. Critiqué depuis plusieurs jours, le gouvernement a promis ce mardi d' « amplifier, accélérer et simplifier » sa stratégie vaccinale contre le Covid-19. En attendant et face au piétinement, de nombreux maires notamment en Ile-de-France ont décidé de prendre les devants et de s’organiser.

« Vaccinodromes », recensement des populations cibles… Plusieurs édiles se disent aujourd’hui prêts à engager et déployer sur le terrain, au plus près des habitants, la stratégie de vaccination dès qu’ils obtiendront le feu vert de l’État. Exemple dans trois communes franciliennes qui s’organisent entre logistique et espoir. A Paris, Neuilly (Hauts-de-Seine) et Saint-Leu-la-Forêt (Val-d’Oise).

Paris

« La Ville se tient prête à déployer des centres de vaccination dans chaque arrondissement en vingt-quatre heures », a fait savoir dans Le Parisien, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo (PS). Afin d’accélérer le processus, il a été proposé l’ouverture d’un centre de vaccination dans toutes les mairies d’arrondissement et la municipalité s’est dite prête à louer des congélateurs pour stocker le vaccin Pfizer. Cette mesure a toutefois été écartée à ce stade par l’Agence régionale de santé (ARS), selon Anne Souyris, l’adjointe à la Santé d’Anne Hidalgo, qui précise que la proposition « reste sur la table ». Critique envers le gouvernement, la Mairie de Paris espère désormais des « réponses » et un « go » de l’Etat d’ici la fin de la semaine, concernant la mise en place de « vaccinodromes » dans la capitale contre le coronavirus, a-t-elle déclaré à l’AFP. Et de préciser : le ministre de la Santé, Olivier Véran « a dit qu’il allait travailler avec les collectivités locales, donc on va voir ce qu’il entend par là » lors de sa conférence de presse jeudi aux côtés du Premier ministre Jean Castex, a expliqué Anne Souyris.

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Dans la commune des Hauts-de-Seine, le maire divers droite, Jean-Christophe Fromantin, se dit « prêt » pour faire face aux « inquiétudes ». « Nous sommes inquiets face à la situation économique notamment, et le seul outil pour revenir à une situation normale c’est le vaccin », explique celui qui considère que les maires ont un rôle de premier plan à jouer dans cette séquence. « Nous nous sentons extrêmement concernés, les acteurs locaux sont au premier plan pour faire face aux difficultés de terrain », explique-t-il à 20 Minutes. Jean-Christophe Fromantin demande même au gouvernement de confier aux maires l’organisation des vaccinations au niveau des habitants, en assurant le « dernier kilomètre » du vaccin. Il a deux « vaccinodromes » prêts à être mis en place. Il assure aussi pouvoir prendre en charge le recensement des populations cibles, l’organisation des équipes de vaccination ambulatoire, la mise en place immédiate d’un système de réservation de créneaux pour se faire vacciner et enfin la gestion de la logistique de ce « dernier kilomètre » entre les centres de stockage et les lieux de vaccinations de la commune. Il manque le feu vert. « On attend une position de Jean Castex jeudi pour qu’il mette dans la boucle les acteurs locaux. Il faut que l’État prenne ses responsabilités sur l’amont et on prendra le relais sur l’aval », conclut-il.

Saint-Leu-la-Forêt (Val-d’Oise)

Face aux opérations de vaccination qui ont commencé lentement sur l’ensemble du territoire, Sandra Billet, maire de Saint-Leu-la-Forêt (DvD), veut également permettre une accélération du processus. « L’Etat doit justement considérer le rôle moteur des collectivités dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Des collectivités qui se sont parfaitement mobilisées pour organiser le plus sereinement possible la vie de leurs administrés lors des périodes de confinement », fait savoir l’édile. « Aujourd’hui, nous sommes capables à l’échelle locale de prendre le relais pour accélérer les vaccinations, notamment pour protéger les personnes à risque qui ne peuvent pas encore prétendre à la vaccination. Sur Saint-Leu, nous pouvons dans les plus brefs délais, nous organiser pour assurer près de 300 vaccinations par jour », assure-t-elle.