A Lieuron, lors d'une rêve party du Nouvel An. — AFP

La rave party qui a réuni 2.500 personnes la veille du Nouvel an a fait l'objet d'un traitement médiatique conséquent.

Les habitués du milieu s'étonnent de l'ampleur prise par cette teuf et jugent démesurées les mesures d'emprisonnement prises à l'encontre d'un organisateur présumé.

Les organisateurs se sont exprimés dans une lettre ouverte et se savent très surveillés.

Des centaines d’articles de presse en France mais aussi à l’international. Un déferlement de réactions, bien souvent indignées, voire carrément insultantes. La rave party organisée la veille du Nouvel an à Lieuron, tranquille commune de 800 habitants planquée au sud de Rennes, a pris une dimension inattendue. En accueillant environ 2.500 personnes dans un hangar pour une teuf géante en pleine épidémie de Covid-19, les organisateurs sont devenus « des personnes très recherchées » par les services de gendarmerie. Un statut qu’ils semblent avoir du mal à accepter. Et surtout qu’ils peinent à comprendre.

La consigne avait été donnée de ne pas s’exprimer. Pour ne pas « mettre en danger » les organisateurs mais aussi éviter de discréditer un mouvement déjà ouvertement critiqué. Certains habitués du milieu ont pourtant accepté de témoigner anonymement (les prénoms ont été modifiés) de leur regard sur cet événement. « Un mec de 22 ans qui n’a pas de casier risque dix ans de prison pour avoir fait danser des gens le soir du Nouvel an. C’est du délire ! Et c’est très grave », regrette Emilie, une teufeuse bretonne.

Je tiens en ce moment une réunion pour faire le point sur la situation à #Lieuron en Ille-et-Vilaine.

Dès 22H hier soir sur mon instruction, les gendarmes ont coupé l’entrée des véhicules qui se rendaient à cette rave-party. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2021

L’intérêt soudain des médias pour leur mouvement fait d’ailleurs doucement rire les habitués du milieu. Méconnue, souvent incomprise et assimilée au boom-boom et à la consommation de drogue, la teuf s’est pourtant invitée à la table du réveillon du Nouvel an de Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur avait même dû convoquer une réunion d’urgence le 1er janvier avec les préfets et ses membres de cabinet. « Les mecs ont fait un coup d’État. C’est sûr qu’on va être mal vus, mais c’était déjà le cas avant. On va juste être encore plus surveillés », témoigne un membre d’un collectif.

« La société ne nous comprend pas parce qu’elle ne nous connaît pas »

Silencieux depuis la fin de la teuf samedi matin, les organisateurs se sont exprimés dans une longue tribune adressée à Libération mardi. « Notre geste est politique, nous avons offert gratuitement une soupape de décompression. Se retrouver un instant, ensemble, en vie », expriment les organisateurs dans leur courrier. Ces derniers estiment que les deux personnes placées en garde à vue samedi ( l’une a été libérée, l’autre incarcérée en attendant d’être jugée) ont été « humiliées et terrorisées pour une simple opération de communication ». « Nous, organisateurs et organisatrices, sommes dès lors activement recherchés, des termes habituellement réservés aux pires criminels ».

«On n’est déjà pas crédibles»

Lundi soir, l’une des participantes a accepté de s’exprimer en visio sur le plateau de Touche pas à mon poste. Étrillée par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, la jeune femme, qui se faisait appeler Camille, n’a sans doute pas convaincu grand monde, bien au contraire. « C’était ridicule. On n’est déjà pas crédibles aux yeux de la société mais là ça nous fait encore plus de mal. De toute façon, la société ne nous accepte pas. Elle ne nous comprend pas parce qu’elle ne nous connaît pas », résume une habituée du milieu. Si elle a légitimement pu choquer, la rave party de Lieuron aura eu le mérite de remettre en lumière un monde invisible, qui n’a pourtant jamais disparu.