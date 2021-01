Illustration de personnes partageant un verre. — Pixabay

C’est parfois une étape douloureuse, parfois une libération. Mais nul doute qu’un départ à la retraite reste un moment important dans la vie d’une ou d’un travailleur. Et, surtout quand on est présent dans les murs depuis plusieurs années, un départ tout court d’une entreprise, d’une collectivité, d’un hôpital, d’un emploi peut être un déchirement. Voilà pourquoi se réunir autour de victuailles, d’un pot solennel ou d’un karaoké endiablé fait partie des traditions qui font du bien. L’occasion de dire au revoir, de remercier les collègues, les camarades, les amis ou les élèves, de régler quelques comptes, parfois, et de lever son verre à la santé de ceux qui restent…

Mais depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup n’ont pas pu dire adieu aux collègues et aux lieux dans lesquels ils ont travaillé des années durant. Entre le télétravail obligatoire, les rassemblements interdits et les mesures de distance sociale, compliqué, en effet, de partager verres et charcuterie à la cafétéria. Un petit crève-cœur supplémentaire en cette période de pénurie de chaleur humaine.

Si vous faites partie de celles et ceux qui n’ont pas pu fêter leur départ à la retraite ou leur départ tout court ces derniers mois, racontez-nous votre ressenti. Qu’auriez-vous aimé faire ? Qu’avez-vous fait ? Vos collègues ont-ils tout de même pu avoir une attention ? Avez-vous remis à plus tard ces retrouvailles ? Comment avez-vous vécu ce départ ?