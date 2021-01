Des fêtards dansent lors d'une rave party organisée à Lieuron, au sud de Rennes, lors du nouvel an 2021. — AFP

Un homme né en 1999 et soupçonné d'être l'un des organisateurs de la rave party de Lieuron a été mis en examen ce lundi.

Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour tenter d'identifier les autres organisateurs.

La nuit du Nouvel an, 2.500 personnes ont participé à une énorme teuf dans un hangar au sud de Rennes.

Il n’a pas encore 22 ans, vit dans un camion garé chez un proche à Iffendic, à l’ouest de Rennes. Décrit comme un SDF par le procureur de la République de Rennes, cet homme est pour l’heure le seul suspect à avoir été appréhendé par les gendarmes, qui le soupçonnent d’être l’un des organisateurs de la rave party​ qui a rassemblé 2.500 personnes à Lieuron, le soir du Nouvel an. Mis en examen, il a été placé en détention provisoire ce lundi soir. « Il n’était pas le seul organisateur, c’est une évidence », lance Philippe Astruc. Face à une presse très nombreuse, le procureur de la République de Rennes a martelé un message de fermeté. « Il n’y a aucune impunité. Les deux tiers des teufeurs ont été verbalisés et nous mettons tout en œuvre pour identifier, rechercher et interpeller l’ensemble des organisateurs ».

Samedi, deux personnes avaient été interpellées à Iffendic, quelques heures après l’extinction de la musique qui résonnait fort dans un hangar depuis la soirée du 31 décembre. Alertés par la présence de 300 véhicules sur un parking de Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique), les gendarmes ont bien tenté d’empêcher la tenue de l’événement mais ils ont essuyé des violences. L’un de leurs véhicules avait été incendié et deux autres vandalisés. Trois gendarmes ont également été blessés. Un homme soupçonné d’avoir volé du matériel dans le véhicule incendié sera convoqué au tribunal en août.

#Lieuron #Bretagne #Rave Notre stand propose depuis le début masques, gel hydroalcoolique et conseils sur la conduite à tenir après l'évènement. Mais ça aucun média n'en parle... Le hangar est grand et ouvert, l'air circule mais les médias n'en parle pas malgré notre communiqué pic.twitter.com/JMMsOlW4Uu — Techno+ (@AssoTechnoPlus) January 1, 2021

Deux juges d’instruction ont été nommés pour mener l’enquête et identifier les organisateurs du rassemblement illégal, qui a créé un véritable émoi en pleine épidémie de coronavirus. Les gendarmes pourront s’appuyer sur la surveillance des téléphones portables utilisés pour l’organisation du rassemblement. C’est par ce biais que le seul mis en examen a été confondu. Le 31 décembre, ce dernier avait envoyé plus de 1.000 SMS à environ 70 contacts. « Ces faits ont légitimement choqué et ils ne resteront pas impunis. Nous tenons les organisateurs comme principaux responsables de cet événement prémédité. C’est un comportement irresponsable et profondément asocial », a fait savoir le procureur.

«Des stands de vente de stupéfiants»

Sur place, 1.225 personnes ont été verbalisées pour non-respect des consignes sanitaires et 225 autres ont écopé d’une amende forfaitaire liée à la consommation de stupéfiants. « Sur place, les enquêteurs ont pu constater que des stands de vente de stupéfiants de type cannabis, cocaïne et LSD avaient été mis en place sous des chapiteaux », a ajouté Philippe Astruc. Du matériel de sonorisation a été saisi chez le principal mis en cause. Le procureur avait demandé son placement en détention provisoire «pour éviter tout risque de concertation» avec les autres protagonistes.