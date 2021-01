2021 A DU TALENT L’année 2021 a débuté et « 20 Minutes » vous présente celles et ceux qui vont l’animer par leur créativité, leur performance ou leur bienveillance. A Lille, deux jeunes ont lancé Now ou know, une application mobile qui permet de sponsoriser des projets climatiques

L'application mobile Now you know. — M.Libert / 20 Minutes

En ce début d’année, 20 Minutes vous présente celles et ceux qui feront l’actu en 2021 grâce à leur action associative, leur performance sportive, leur esprit d’entreprise ou leur créativité.

Now you know est une application mobile qui permet de se sensibiliser et d’agir concrètement pour le climat.

Les fondateurs ont appliqué à leur projet le principe du don gratuit, financé grâce à des entreprises écoresponsables.

C’est encore mieux quand c’est gratuit. L’épidémie de coronavirus a eu tendance à éclipser tous les autres sujets au cours de l’année 2020, y compris l’environnement. Le fait d’avoir moins parlé du climat ne signifiait donc pas, hélas, que celui-ci se portait mieux. Et c’est bien parce qu’il faut continuer d’agir pour sauver la planète que Gabriel Vuong et Benjamin Maubacq, deux étudiants, ont développé l’application mobile Now you know (Maintenant vous savez). Une énième appli sur le sujet ? Oui, sauf que la leur a un truc en plus.

Le projet Now you know a grandi au sein de l’incubateur de l’Edhec, une école de commerce lilloise dans laquelle Benjamin Maubacq poursuit un cursus en master 2. A 24 ans, ce Parisien, expatrié à Lille pour ses études, a toujours eu envie d’entreprendre, mais c’est un prof de classe préparatoire qui lui a fait découvrir sa voie : « Il nous a beaucoup sensibilisés aux questions climatiques et j’ai vite compris que c’était le secteur qui avait le plus de ses aujourd’hui pour entreprendre », assure Benjamin.

Sensibiliser mais surtout agir concrètement

A la base, son projet était de développer une application pour expliquer et sensibiliser les personnes aux enjeux climatiques. Une parmi tant d’autres avec néanmoins une grosse lacune : « Je me suis vite rendu compte que la sensibilisation ne suffisait pas, qu’il fallait trouver quelque chose pour agir vraiment et concrètement », poursuit le jeune homme. A notre petite échelle d’individus, on peut faire des efforts quotidiens. Mais on peut aussi aider de grands projets dont les effets auront un fort impact climatique. C’est là-dessus que mise Now you know.

« L’idée est d’appliquer le principe du don gratuit pour financer des projets comme de la reforestation, des innovations écologiques ou encore la recherche scientifique », détaille Benjamin Maubacq. Des entreprises écoresponsables payent à l’application un service de visibilité et l’argent est reversé dans une cagnotte. De leur côté, les utilisateurs de l’appli effectuent un parcours de sensibilisation puis répondent à des quiz sur le climat, lesquels leur permettent de cumuler des « acts ». Avec ces « acts », ils font ensuite des dons prélevés sur le montant de la cagnotte pour les projets de leur choix. « Ce sont donc des dons qui ne coûtent rien aux utilisateurs », précise le fondateur de l’application.

Alors que Now you know n’est sortie qu’en version « bêta », elle a pourtant déjà permis de financer une quinzaine de projets. Pour faire davantage, la start-up a besoin de 7.500 euros, qu’elle compte récolter via une campagne de crowdfunding. « Cette somme servira à finaliser l’application et à communiquer pour toucher le grand public et attirer davantage d’entreprises écoresponsables partenaires », assure l’entrepreneur.