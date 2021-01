Le 2 décembre, des skieurs dans la station andorrane de Grandvalira. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Si elle a pu faire défaut lors de certaines vacances de Noël, cette année, la neige est bien présente dans les Pyrénées. Mais coronavirus oblige, les autorités françaises ont mis à l’arrêt les remontées mécaniques sur ce versant du massif. A quelques kilomètres de la frontière, les téléphériques ont repris leur lent balai. L’Andorre a en effet rouvert samedi ses stations de ski.

Mais le droit de pouvoir glisser sur les pentes enneigées de la principauté est pour l’heure uniquement réservé aux résidents de cette enclave indépendante coincée entre la France et l’Espagne. Les jauges des stations sont aussi réduites et le masque obligatoire.

Les estacions d’esquí confirmen l’obertura progressiva a partir del 2 de gener exclusivament per als residents a Andorra https://t.co/sS7WYQfSH0 — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) December 31, 2020

Jeudi, le gouvernement andorran a indiqué la possibilité de rouvrir ses pistes à ses voisins français et espagnols à compter du 9 janvier si la situation sanitaire est plus favorable. Cette ouverture progressive et partielle tient compte d’une « recherche d’équilibres » complexe, selon le chef du gouvernement andorran Xavier Espot. « Nous ne pouvons pas ouvrir les stations de manière irréfléchie et irresponsable » et prendre le risque que l’Espagne et la France « ferment nos frontières » et ne permettent plus à leurs citoyens de se rendre en Andorre « parce que nous avons trop anticipé », avait-il mis en garde jeudi.

Le ski, 30 à 40 % du PIB

A la station de Pal Arinsal, les skieurs pouvaient profiter samedi de 43 % du domaine skiable. Mais pour monter dans les remontées mécaniques, ils devaient au préalable montrer un document d’identité prouvant qu’ils étaient bien Andorrans ou résidents. Afin de les pousser à rechausser les skis, les stations ont décrété la gratuité des pistes ce week-end.

« Nous ne demandons qu’à terminer la saison. Mais ce sera de toute façon une année choc, très compliquée », a indiqué à l’AFP le directeur de la station Grandvalira, Juan Ramón Moreno.

« Si nous suivions une approche commerciale, nous n’aurions pas ouvert la station, car nous traversons une période financière très complexe », a pour sa part affirmé le directeur de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella, mettant cependant en avant « l’engagement auprès du client ». Ce dernier indique que l’ouverture tardive des stations de ski cet hiver a déjà entraîné une perte de sept millions d’euros. Pour la principauté qui compte quelque 80.000 habitants, la saison de sports d’hiver pèse 30 à 40 % du PIB.