Les gendarmes ont empêché l’installation d’une nouvelle rave party, ce samedi dans l’ Aisne, a annoncé Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Cette fête, organisée au mépris des règles sanitaires liées au coronavirus, devait avoir lieu sur la commune de Pavant, précise le ministre de l’Intérieur, qui indique que « le matériel a été saisi ».

Merci aux services de l’Etat et à la @Gendarmerie qui ont empêché la tentative d’installation d’une rave-party à Pavant dans l’Aisne. Le matériel a été saisi et plus de 40 verbalisations ont été dressées par les forces de l’ordre.