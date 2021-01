Le pont n'était pas loin d'être submergé dans cette vraiment très belle ville de Mont-de-Marsan. — MEHDI FEDOUACH / AFP

Une décrue, que la préfecture a prédit « très lente », s’amorçait ce samedi dans les Landes, localement en proie à des niveaux de crue historiques, mais sans victime ni aucune évacuation, depuis vendredi. Le département restait dimanche en vigilance orange crues, pour des tronçons de la Midouze, affluent de l’Adour, et de l’Adour dans le secteur de Dax. Avec la saturation des sols, les précipitations soutenues des derniers jours, liées à la tempête Bella y ont engendré de fortes crues.

Les débordements restaient importants ce samedi matin, mais les niveaux ne progressent plus et la décrue est amorcée notamment à Dax et Mont-de-Marsan, a indiqué le site Vigicrues. Mais cette décrue sera lente, et les niveaux devraient rester hauts tout le week-end. Le pic de crue a été atteint partout, dès vendredi à Dax pour l’Adour, Mont-de-Marsan pour la Midouze, puis samedi à 5h pour la petite ville de Tartas, sur la Midouze, avec un pic de 4,02 m, niveau jamais atteint depuis le 19e siècle, a indiqué la préfecture.

370 intervention en date vendredi soir

Aucune intervention n’y a toutefois été nécessaire dans la nuit, et trois embarcations de sapeurs-pompiers restaient positionnées sur place, avec des sauveteurs en eau vive, dans le cadre du dispositif, a ajouté la préfecture dans un communiqué. Vendredi soir, les pompiers du département avaient effectué au moins 370 interventions liées aux inondations depuis le début dimanche du phénomène de montée des eaux, principalement des épuisements d’eau, assèchements de caves, et une trentaine d’évacuations.

L’absence de précipitations annoncée samedi devait favoriser la décrue, et une dépression annoncée dimanche, avec des averses sur le littoral puis plus modérées à l’intérieur des terres, ne devait pas avoir d’impact sur la décrue en cours sur la Midouze et l’Adour, selon la préfecture. La situation s’améliorait aussi lentement sur le réseau routier, avec quatre routes rouvertes, et 45 axes secondaires fermés à la circulation samedi, surtout dans le centre et le sud-ouest des Landes, contre une soixantaine en milieu de semaine, et 65 autres routes restant sous surveillance, selon un point à la mi-journée.