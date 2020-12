La Maison Blanche, à Washington. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK

La trêve de Noël et l’incertitude qui régnait alors sur un plan de relance ont fait reculer les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, mais elles pourraient fortement rebondir début 2021 car la pandémie de Covid-19 continue de limiter l’activité économique. L’année 2020, qui avait débuté avec un taux de chômage au plus bas en cinquante ans, et l’avait vu grimper en avril au plus haut depuis les années 1930 avant sa redescente, se termine donc sur une baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Entre le 20 et le 26 décembre, 787.000 personnes se sont inscrites au chômage après avoir perdu leur emploi ou leur revenu, soit 19.000 personnes de moins que la semaine précédente, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Un recul lié aux fêtes de fin d’année

Mais ce recul ne signifie pas que la situation s’éclaircit : il est lié à la combinaison des fêtes de fin d’année et de l’incertitude qui entourait alors l’avenir des allocations chômage, estime Nancy Vanden Houden, analyste pour Oxford Economics. « Il risque d’y avoir une augmentation des demandes dans les semaines à venir maintenant que les programmes d’urgence ont été prolongés », anticipe-t-elle.

En effet, la confusion régnait jusqu’à dimanche sur l’avenir des allocations chômage, entre le Congrès qui ne parvenait pas à s’entendre, et le président Donald Trump qui menaçait de ne pas ratifier le texte, et donc bloquait son adoption définitive.

Aux Etats-Unis, le chômage est versé par chacun des 50 Etats, qui décident de son montant et de sa durée. Les plus généreux accordent six mois. Le plan de relance adopté en urgence fin mars en prolongeait la durée et l’étendait à des travailleurs qui ne peuvent habituellement pas y prétendre, les indépendants notamment. Mais cette mesure expirait le 26 décembre, laissant des millions de chômeurs – plus de 12 millions selon certaines études – sans ressource.

Les Etats-Unis sont confrontés à un spectaculaire rebond de l’épidémie de Covid-12

Elus démocrates et républicains au Congrès ont finalement réussi à s’entendre, après des mois de négociations, pour les prolonger jusqu’en mars 2021 et rehausser le montant hebdomadaire de 300 dollars pour tous les bénéficiaires. Le président Donald Trump, qui a laissé planer le doute pendant une semaine, a fini par signer.

Ces aides étaient nécessaires, car les Etats-Unis sont confrontés à un spectaculaire rebond de l’épidémie depuis l’automne. Le pays a enregistré mercredi 3.927 morts du Covid-19 en 24 heures, un record. Et au total, près de 20 millions de personnes sans emploi ou sans revenu touchaient toujours une aide au cours de la semaine achevée le 12 décembre, selon les dernières données disponibles.