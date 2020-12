M. Co. et A. O.

FAKE OFF Faites notre test pour découvrir votre score (et dites-nous combien vous avez eu !)

Avez-vous été forts face aux intox cette année ? Faites notre quiz pour découvrir votre score. — Montage 20 Minutes

On ne vous l’apprend pas, entre les vrais-faux remèdes contre le Covid-19, les affirmations hâtives sur les masques ou Donald Trump qui accuse de tous les maux le système électoral américain, les intox ont pullulé en 2020.

Avez-vous résisté à cette vague de fausses nouvelles ? On vous a concocté un petit quiz en douze questions pour tester vos connaissances. Dites-nous votre score en commentaire (pas de triche hein, on compte sur vous) et, si vous aimez, n’hésitez pas à partager ! En bonus, vous pouvez même vous abonner à la newsletter Fake off dans laquelle on débusque les intox (oui, on aime bien les cadeaux, il paraît que c’est la période…).