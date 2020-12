Bonjour bonjour ! Ici Rachel Garrat-Valcarcel, je suis ravie, et la rédaction de 20 Minutes au grand complet derrière moi (bien sûr !), de vous retrouver ici pour vous faire vivre les dernières heures de cette maudite année 2020. On va passer en revue l’année, avec des trucs cool et moins cool, on va se projeter sur 2021 et on va papoter aussi ! Dites-nous ce qui vous a plus cette année ou ce qui vous est arrivé de bien ! On est ensemble pour quelques heures encore.