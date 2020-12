Des lunettes pour fêter l’arrivée de l’année 2021, à New York le 30 décembre 2020. — Erik Pendzich//SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Crise sanitaire oblige, le réveillon pour fêter le passage à 2021 prendra cette année une forme inédite. Si officiellement, rien ne vous interdit de fêter le Nouvel an, il faudra tout de même respecter le couvre-feu, en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Le gouvernement appelle également les Français à se limiter à « six adultes » maximum à table, sans compter les enfants. Pour vous aider à y voir plus clair sur ce que vous pourrez exactement faire, 20 Minutes détaille pour vous l’ensemble des pratiques autorisées… ou non. Un article à lire d’urgence afin de finir au mieux, et dans le respect de la loi, l’année 2020.

Les Etats-Unis terminent l’année sur un triste record. Ces dernières 24 heures, 3.927 personnes supplémentaires y sont mortes du coronavirus, un nouveau plus haut dans ce pays, le plus endeuillé au monde par la pandémie, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, publiés ce mercredi. Avec 189.671 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, les Etats-Unis approchent également à grand pas de la barre des 20 millions de contaminations, après avoir passé les 19 millions dimanche. Le pays est confronté à un spectaculaire rebond de l’épidémie depuis l’automne, aggravé par la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et que les fêtes de fin d’année devraient encore amplifier.

La justice brésilienne s’intéresse à la soirée du 31 de Neymar. Le procureur de Rio a indiqué mercredi avoir ouvert une enquête sur la supposée fête géante du réveillon organisée par la star dans sa villa en pleine pandémie. La question est de savoir si ce n’est qu’une rumeur. L’entourage de l’attaquant brésilien nie en effet la tenue de cette fête. Toutefois légalement rien ne l’empêche. L’Etat de Rio de Janeiro n’interdit pas les soirées dans des résidences privées et la mairie de Mangaratiba a admis « ne pas avoir le pouvoir » d’intervenir.