FAKE OFF L’Ordre des médecins a annoncé le 24 décembre que les professionnels de santé et leurs patients, bénéficieront, dans le cadre de la campagne vaccinale contre le Covid-19, de la même sécurité juridique que dans le cadre d’une vaccination obligatoire. « 20 Minutes » détaille l’intérêt d’une telle mesure.

Une dose du vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer-BioNTech, à Sevran, lors du démarrage de la campagne vaccinale en France, le 27 décembre — THOMAS SAMSON-POOL/SIPA

Dans un communiqué du 24 décembre dernier, l'Ordre des médecins a fait savoir qu'il avait obtenu du gouvernement que, pour la campagne vaccinale contre le Covid-19, les professionnels de santé et leurs patients bénéficieront de la même sécurité juridique que dans le cadre d'une vaccination obligatoire.

Sur les réseaux sociaux, cette décision a été vue comme une preuve du scepticisme des médecins face à l'efficacité des vaccins contre le coronavirus.

En réalité, ce mécanisme juridique, qui permet une indemnisation rapide, n'empêche pas les patients de saisir les tribunaux.

« Aucune poursuite juridique possible contre les médecins en cas de séquelles graves de la vaccination Covid. » Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement au sein des mouvances anti-vaccins, la protection juridique des médecins amenés à vacciner des patients contre le coronavirus suscite des interrogations, voire l’indignation.

« Cela montre qu’ils ne savent rien des conséquences de cet acte et que les risques sont réels ! », veut croire un utilisateur de Twitter, qui reproduit un communiqué de l'Ordre des médecins en date du 24 décembre 2020 sur les garanties apportées aux professionnels.

Un internaute s'insurge des garanties obtenues par l'Ordre des médecins concernant la décision vaccinale - Tom Hollmann

De quoi parle-t-on exactement ? 20 Minutes vous explique.

Dès le début du mois de décembre, le Conseil national de l’Ordre des médecins a demandé que les professionnels de santé et leurs patients puissent bénéficier, dans le cadre de la campagne vaccinale contre le Covid-19 qui a débuté ce dimanche en France, de la même sécurité juridique que pour une vaccination obligatoire. Une revendication acceptée par le gouvernement et saluée par l’Ordre des médecins : la « réparation intégrale des éventuels accidents médicaux imputables à des actes réalisés à l’occasion de la campagne vaccinale » sera ainsi assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), organisme public placé sous la tutelle du ministère de la Santé chargé d’assurer un dédommagement amiable en cas d’accident médical.

En effet, en France, depuis la loi Kouchner de 2002, le régime de responsabilité évolue selon qu’un vaccin est rendu obligatoire ou non. Lorsqu’il ne l’est pas – comme le vaccin contre le Covid-19 –, quatre responsabilités différentes peuvent être mises en cause : celle du fabricant, du distributeur, du professionnel de santé et, enfin, de l’Etat. Quand un vaccin est obligatoire, en revanche, un régime spécifique (prévu à l' article L3111-9 du Code de la santé publique) se met alors en place, avec l’intervention de l’Oniam.

Avec ce dernier, la victime peut être « indemnisée rapidement » mais « peut toujours, si elle le préfère, saisir les tribunaux », indique l'Oniam. Il est donc inexact de dire, comme l’utilisateur de Twitter mentionné plus haut, qu’aucune poursuite juridique ne sera possible à l’égard des médecins en cas de séquelles dues à la vaccination.

« Cette mesure, tout le monde en ressort gagnant »

« En passant le vaccin contre le Covid-19 sous le régime des vaccins obligatoires [sans toutefois le rendre obligatoire], on évite aux médecins d’engager leur responsabilité personnelle sur une campagne vaccinale qui doit toucher, à terme, une majorité de Français, et on permet à la population d’avoir une réponse juridique plus efficace en cas de problème », explique le docteur Jean-Marcel Mourgues, président la section « santé publique » du Conseil national de l’Ordre des médecins, à 20 Minutes. « C’est du gagnant-gagnant ».

« Ce n’est pas du scepticisme que de vouloir un minimum de protection pour les professionnels de santé », réagit Jacques Battistoni. Pour le président du syndicat des médecins généralistes de France, il est important de rappeler que le vaccin contre la Covid-19 représente un espoir formidable, mais qu’il comporte encore quelques inconnues : « Le professionnel de santé doit impérativement respecter les critères d’autorisations de mise sur le marché du vaccin, mais il n’a pas à être responsable de ce qu’il ne peut pas connaître à l’heure actuelle. »

A noter que les quatre premiers jours de la campagne de vaccination en France n’ont pas révélé « aucun effet indésirable grave » ou « inattendu », a indiqué ce jeudi l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).