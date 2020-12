ALL I DON'T WANT FOR CHRISTMAS Quelques jours après Noël, nos lecteurs nous ont raconté leurs réactions face aux cadeaux les plus moches ou les plus inutiles qu’ils aient reçus

Un enfant découvre un cadeau de Noël — Pixabay

Beaucoup d’entre nous sont tombés de leur chaise en déballant leurs cadeaux d’un goût très contestable.

Collier créé à partir d’une chambre à air, pull trois fois trop grand, serviette avec des plumes et des pois… Les proches rivalisent d’inventivité pour leurs cadeaux. Au grand désespoir de ceux qui les reçoivent.

Nos lecteurs nous racontent leurs pires déconvenues sous le sapin, qu’ils ont souvent prises avec le sourire.

« Je me disais justement qu’il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles ». On se souvient de cette réplique culte dans Le père Noël est une ordure, quand Pierre découvre le gilet ressemblant à une serpillière offert par Thérèse. Et son « aaahhh » après son « ooohhh », pour signifier sa consternation face à un tel présent. Car non, Noël n’est pas toujours une féerie. Et un cadeau bien emballé peut très souvent cacher une bouse infâme.

Amateurs de produits fins, de jolies étoffes, de couleurs discrètes, d’objets indémodables ? Beaucoup d’entre nous sont tombés de leur chaise en déballant leurs cadeaux d’un goût très contestable. C’est le cas de Florentinn qui a répondu à notre appel à témoins : « J’ai reçu une paire de bottes rembourrées de moumoute, alors que j’avais demandé une console ». Carole trépignait d’impatience en ouvrant le paquet offert par ses beaux-parents. La claque n’en a été que plus grande : « Quelle surprise, un énorme vase chinois. Même pas un joli design, juste une horreur, vert avec des dessins chinois absolument hideux et de très mauvaise qualité ! Je n’ai pas compris comment ils avaient pu imaginer que cela irait dans mon intérieur décoré plutôt de manière moderne et rien de Chinois », raconte-t-elle. Emilie, elle, pourrait ouvrir un musée des horreurs avec les cadeaux de Noël de son père. Et le ticket d’entrée serait très, très cher… : « Il aime faire les marchés de petits artisans et m’offre des pièces uniques : un collier créé à partir d’une chambre à air, une lampe de chevet représentant les maisons du Nord de 1930, des foulards faits mains aux multiples couleurs… », énumère-t-elle, un brin lassée.

« J’ai reçu un kit pour fabriquer sa propre bière alors que je suis brasseur »

Et que dire des cadeaux vexants ! Miranda peut en témoigner : « Je suis souvent en dépression à cause de mon poids. Pourtant, chaque Noël, je reçois plusieurs boîtes de crottes en chocolat ». Anaïs en connaît aussi un rayon sur le sujet : « Par mes parents, j’ai reçu des poêles », confie celle qui s’est vue ainsi assignée à la cuisine. Le père de Manon, lui, n’a pas un compas dans l’œil : « J’ai eu un polaire qui plus est une taille trop grande (merci pour le XL papa ça fait plaisir) », enrage-t-elle. Même punition pour Rémy : « Comme souvent j’ai le droit à des cadeaux nuls, par exemple un pull de Noël vraiment moche et qui fait 3 fois ma taille », confie-t-il. Les relations entre les belles-mères et belle-fille ne sont pas toujours évidentes, certes. Eugénie peut en attester avec la sienne : « Elle a eu la brillante idée de m’offrir un assortiment de produits miniatures pour voyage. Le paquet contenait entre autres des cotons tiges et des tampons hygiéniques »

Parfois, certains cadeaux tombent tellement à côté que c’est presque spectaculaire. « J’ai reçu une bouteille de vin et foie gras, alors que je suis enceinte et que je n’ai pas le droit de les consommer », témoigne ainsi Anaïs. La famille de Manon ne semble pas non plus avoir très bien compris qui elle était : « Mon père m’a offert un coffret de beauté bon marché et ultra-chimique, alors que je suis à fond produits bio​ et fait maison. Et mes grands-parents m’ont donné un magnifique ensemble de serviette de mauvaise qualité violette et rose avec des plumes et des pois. Pour la fille pas du tout girly que je suis, c’est parfait ! », ironise-t-elle. Julie a vu dans son dernier cadeau de Noël un message caché et pas des plus sympathique : « J’ai reçu une paire de ciseau. Je le vois comme un signe passif-agressif : on va couper les liens entre nous. Incompréhension de ma part, mais j’ai fait bonne figure. Merci, vraiment merci. Je n’avais pas de ciseaux chez moi ». Le cadeau offert à Mathieu cette année par son parrain semblait lui aussi un peu absurde : « J’ai reçu un kit pour fabriquer sa propre bière alors que je suis brasseur ».

« L’année dernière, j’ai eu un parcours à billes »

Et certains d’entre nous seront toujours vus par leurs proches comme des grands enfants, comme c’est le cas pour Alex : « J’ai eu une figurine pop Rafik du roi Lion. Je déteste, mais j’ai gardé bonne figure et fait semblant d’A-DO-RER pour ne pas vexer la personne qui me l’a donnée. L’année prochaine je lui offre un nain de jardin, ça lui apprendra », sourit-il. Robin a lui aussi toujours l’impression d’avoir 8 ans quand il déballe ses cadeaux : « Cette année j’ai reçu une sarbacane pour enfants capable de tirer des fléchettes en mousse et un déguisement de vampire… J’ai 26 ans ! L’année dernière j’ai eu un parcours à billes et l’année d’avant, une boîte en forme de Mignon contenant des percussions en plastique ».

Comment réagir quand le père Noël est une ordure ? Souvent avec un sourire crispé : « Etant donné qu’ils sont persuadés de me faire plaisir, je suis obligée de sourire et de faire comme si ces cadeaux m’enchantaient vraiment », déclare Miranda. Parfois, cela tourne davantage au rictus : « J’ai bien tenté un sourire de remerciement, mais devant ma tête déconfite, ils n’ont pas été dupes », reconnaît Carole. Mais d’autres arrivent à faire contre mauvaise fortune bon cœur, à l’instar de Manon : « J’étais un peu déçue parce qu’ils n’ont pas vraiment choisi en fonction de mes goûts, mais bon ce n’est pas grave, l’essentiel c’est de partager un moment en famille », commente-t-elle. Emilie aussi privilégie aussi l’intention à l’esthétisme : « Impossible pour moi de me séparer des cadeaux de mon père car il me les a offerts avec son cœur. Il y a certaines choses que j’essaie de porter à l’occasion quand je le vois, d’autres que je ne porterai jamais, mais qui sont conservées précieusement ». Quant à Robin, il a pris le parti d’en rire : « Finalement ce sont les meilleurs cadeaux, ils nous permettent de passer un bon moment de rigolade en famille, mais aussi, je dois l’avouer, de retourner quelques instants en enfance ! ». Enfin, pour dédramatiser les cadeaux nuls, pourquoi ne pas les transformer en jeu ? C’est l’option trouvée par Cécile : « Pour moi les cadeaux nuls sont une tradition ! Chaque année j’offre au moins un à mon mari. Cette année, il a eu droit à une manette de PlayStation en chocolat cachée dans une vraie boîte de manette de PS5 et un caleçon personnalisé avec ma photo dessus. Cela nous permet de beaucoup rire et de mieux apprécier les beaux cadeaux. C’est un véritable de défi pour chacun de se renouveler et de trouver le pire », raconte-t-elle. Le meilleur moyen de ne pas être déçu !