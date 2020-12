SOIREE MASQUEE Avant de passer à 2021, qu’on espère meilleur, on vous aide à y voir plus clair pour jeudi soir

Couvre-feu de 20h à 6h, restaurants et boîtes fermés, appels à la responsabilité… Cette année, le Nouvel an aura un goût bien amer.

Face au rebond épidémique, les autorités, qui craignent une hausse des contaminations, ont en effet mis en place de nombreuses restrictions pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

Pour vous aider, 20 Minutes vous livre un petit guide pratique, étape par étape, sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire demain jeudi, le 31 décembre.

Il y a ceux qui ne feront rien le 31 décembre, et qui nous expliquaient hier pourquoi. Et ceux qui ont quand même choisi de célébrer le passage à la nouvelle année jeudi soir, malgré les restrictions liées à l’épidémie de coronavirus. Une chose est sûre, ce réveillon ne ressemblera à aucun autre.

Entre le couvre-feu, les gestes barrières et l’interdiction de se rassembler sur la voie publique, difficile parfois de savoir ce qui est autorisé ou non pour la Saint-Sylvestre. Pour vous aider à le fêter en toute sérénité (et en toute sécurité sanitaire), 20 Minutes fait le point ce que vous pouvez faire et ne pas faire pour la soirée du Nouvel an.

Peut-on aller où l’on veut le 31 décembre ?

Commençons par le début. Officiellement, rien de vous interdit de fêter le Nouvel an. Depuis la levée du confinement le 15 décembre, les déplacements sont autorisés partout en France. Mais contrairement au 24, lors du réveillon de Noël, il faudra respecter le couvre-feu, en vigueur de 20h à 6h du matin. Autrement dit, que vous fêtiez le Nouvel an près de chez vous ou dans une autre région, il faudra se débrouiller pour arriver chez vos amis ou votre famille avant l’heure limite. Dans le cas échéant, vous risquez de vous exposer à une amende de 135 euros, qui peut monter jusqu’à 3.750 euros et 6 mois de prison si vous avez effectué plus de trois déplacements interdits en un mois.

Et les 100.000 policiers nationaux, municipaux et gendarmes mobilisés jeudi soir ne devraient pas faire de cadeaux. Quant aux automobilistes qui risquent de se retrouver dans les bouchons pour aller réveillonner, ils sont priés de prendre leurs dispositions, « il n’y aura pas de consignes d’indulgence pour les forces de l’ordre », a prévenu Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur.

Toutefois, des exceptions - que l’on commence à bien connaître - persistent. Pour circuler entre 20h et 6h du matin, vous devrez être muni d’une attestation de déplacement et évidemment d’un motif valable - déplacements professionnels, motifs familiaux impérieux, déplacements pour des raisons médicales, pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ou pour sortir son animal de compagnie.

À combien peut-on se réunir ?

Deuxième étape, la soirée. S’il n’est pas interdit de recevoir du monde chez soi ou d’aller chez des amis – les lieux d’habitation étant privés –, le gouvernement appelle les Français à se limiter à « six adultes » maximum à table, sans compter les enfants. Gestes barrières, distanciation sociale, port du masque… L’exécutif compte « sur la responsabilité de chacun ».

Peut-on être sanctionné si on dépasse les six personnes ? Il n’existe pas de loi sur le nombre de personnes et « il n’est pas possible de recevoir une amende pour motif de non-respect de la distanciation sociale »,a fait savoir le ministère de l’Intérieur à La Voix du Nord, rappelant que les forces de l’ordre « ne peuvent entrer qu’avec l’autorisation des personnes domiciliées dans le logement ». En revanche, la police peut intervenir à votre domicile pour tapage nocturne. Dans ce cas-là, vous encourez une amende de 68 euros.

Que risque-t-on à participer à une fête clandestine ou à rester dans la rue ?

Une petite soirée, oui, mais pas de fête clandestine dans un pavillon transformé en boîte de nuit payante, avec dj set et vestiaire. Si vous organisez ou participez « à une soirée privée dans un établissement fermé en raison des mesures sanitaires (restaurant, salle polyvalente…) », vous encourez des sanctions, a ajouté le ministère auprès de nos confrères. Ce sera 135 euros d’amende pour l’organisateur, qui peut être mis en cause pour mise en danger d’autrui. Quant à ses invités, ils risquent la même somme, selon le décret du 29 octobre 2020 qui stipule que « les mesures d’hygiène […], incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, […] doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances ». Ces amendes peuvent également monter jusqu’à 3.750 euros en cas de récidives.

Pour ceux qui prévoyaient de se retrouver dans la rue, à l’image des badauds qui vont sur les Champs-Elysées pour le décompte de minuit, il faudra changer vos plans : les rassemblements sur la voie publique sont interdits. « Nous serons intransigeants à l’encontre des rassemblements non autorisés et des fêtes sauvages », avait prévenu Gérald Darmanin le 10 décembre.

Peut-on rentrer chez soi en pleine nuit ?

Dernière étape, le retour. Cette année, impossible de s’échapper juste après minuit (même si passé une certaine heure, on comprend que la question "Et toi, tu vas te faire vacciner ?" vous donnera envie d’aller vous coucher). On rappelle que le couvre-feu interdit les déplacements entre 20h et 6h du matin. Seule solution si vous réveillonnez autre part que chez vous : dormir sur place et partir au petit matin. Lors de sa conférence de presse du 10 décembre, le Premier ministre, Jean Castex, avait confirmé qu’il était possible de se rendre chez des amis pour le Réveillon et d’y rester dormir.